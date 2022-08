Si è spenta Mariuccia Merico, ha fatto la storia delle boutique varesine

Si è spenta a Varese Maria Merico, da tutti conosciuta come Mariuccia, fondatrice e titolare, dal 1975, della boutique Merico, che ha fatto la storia delle boutique varesine nei tempi in cui a dettare la moda erano le scelte creative dei proprietari (spesso, delle proprietarie) dei negozi di abbigliamento e non le decisioni delle marche commerciali.

Mariuccia Merico era uno degli esempi più evidenti della capacità di scelta creativa, e di uno stile che ha caratterizzato il suo negozio dove da decenni si vestono con gusto, eleganza e originalità le varesine, portando in città alcuni dei brand più importanti e lussuosi del panorama internazionale.

Da alcuni anni porta avanti il negozio di via Albuzzi, con il suo stile e la sua stessa vocazione ai brand di alta gamma, la figlia Delia.

I funerali si terranno nella basilica di san Vittore lunedì 29 agosto alle 15,30.