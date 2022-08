Si tuffa nel Lago di Como e non riemerge, annegato un giovane turista a Torno

L’allarme è scattato verso le ore 18 di lunedì 22 agosto, quando un giovane turista – ancora non sono state comunicate le generalità – si è tuffato nelle acque del lago di Como, nel comune di Torno all’altezza di piazza Braga, senza riemergere. A chiamare i soccorsi le persone presenti in riva allo specchio d’acqua.

Al lavoro per ricercare il giovane, per oltre due ore, i sommozzatori dei vigili del fuoco e l’elisoccorso. Il corpo è stato ritrovato, purtroppo senza vita, a un centinaio di metri dalla riva in serata, poco dopo le 20.

Sul posto i carabinieri, che dovranno ricostruire l’accaduto. (foto dei Vigili del Fuoco)