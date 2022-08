Simone e Jennifer sposi, un momento di festa per la Polizia Stradale di Varese

Matrimonio in divisa per Simone Lupinacci della Polizia Stradale di Varese e Jennifer Cavalleri che hanno pronunciano il fatidico sì nella Chiesa di Daverio.

Galleria fotografica Matrimonio in divisa per Simone e la sua Jennifer 4 di 8

Una cerimonia accompagnata dai colleghi di Lupinacci che hanno aspettato gli sposi fuori dalla chiesa con il tradizionale picchetto d’onore. Una giornata di festa per gli sposi ma anche per tutta la Polizia Stradale di Varese.

Auguri ai novelli sposi!