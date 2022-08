I sindaci del Varesotto scrivono al Presidente Draghi: “Intervenire immediatamente sui costi dell’energia”

Sono 112 i sindaci del nostro territorio che hanno già firmato la lettera, indirizzata al Presidente del Consiglio Mario Draghi, per richiedere un intervento immediato sui costi dell’energia «divenuti oggi insostenibili e che attanagliano le nostre imprese».

A promuovere l’iniziativa è “Eu-Polis territori economia in Comune”, l’associazione che raccoglie amministrazioni pubbliche di area moderata che ha l’obiettivo di creare una rete di confronto tra i Comuni della provincia di Varese e tra questi e il tessuto socio-economico del territorio.

Nella lettera i primi cittadini, assieme ad amministratori locali e imprenditori, spiegano che «La richiesta rappresenta un grido di allarme dai territori del Paese, preoccupati dall’impatto economico ma anche sociale che tale squilibrio sta provocando e che potrebbe mettere a rischio anche il sistema di welfare oltre che compromettere la stabilità sociale nella nostra nazione, colpendo indiscriminatamente ogni ceto sociale».

Questo il testo della lettera:

Alla cortese attenzione di sua Eccellenza Presidente Mario Draghi,

con questa nostra missiva, Le chiediamo di intervenire immediatamente con tutte le sue competenze e le risorse necessarie, per agire sui costi dell’energia, divenuti oggi insostenibili e che attanagliano le nostre imprese.

Non ci dilunghiamo, sui motivi, sulle cause né sulle conseguenze che conosce perfettamente.

La richiesta rappresenta un grido di allarme dai territori del Paese, da parte di imprenditori e amministratori locali, preoccupati dall’impatto economico ma anche sociale che tale squilibrio sta provocando e che potrebbe mettere a rischio anche il sistema di welfare oltre che compromettere la stabilità sociale nella nostra nazione, colpendo indiscriminatamente ogni ceto sociale.

L’autonomia del sistema produttivo nazionale è di poche settimane.

Già da oggi non siamo in grado di sopportare costi lievitati, fuori controllo, che costringeranno molte aziende a sospendere le attività produttivo/commerciali, in diversi casi anche a livello definitivo, con relative ricadute sulle famiglie.

Questa situazione si sta ripercuotendo anche sui bilanci di tutte quelle piccole amministrazioni che costellano il territorio nazionale, che già a fatica fanno quadrare i propri conti.

Trattandosi di una emergenza nazionale, al pari di una calamità naturale, confidiamo in un Suo immediato intervento.

Sottoscrivono , la richiesta

Associazione Eupolis

Sindaci e Amministratori Locali, civici e di diversa appartenenza politica

Imprenditori dei territori

Di seguito i firmatari della lettera:

MATTIA PREMAZZI SINDACO DI VENEGONO INFERIORE

MARCO COLOMBO SINDACO DI DAVERIO

STEFANO CALEGARI SINDACO DI CISLAGO

MAURIZIO VOLPI SINDACO DI VARANO BORGHI

EVASIO REGNICOLI SINDACO DI ORIGGIO

SILVANA ALBERIO SINDACO DI GAVIRATE

PAOLINO FEDRE SINDACO DI GORNATE OLONA

EMILIO ALIVERTI SINDACO JERAGO CON ORAGO

DANIELE PARRINO SINDACO DI VERGIATE

GRAZIANO MAFFIOLI SINDACO DI CASALE LITTA

AMBROGIO CRESPI SINDACO DI VENEGONO SUPERIORE

GALIMBERTI DAVIDE SINDACO VARESE

FRANCO GHIRINGHELLI SINDACO OGGIONA CON S. STEFANO

LORENZO DI RENZO SCOLARI SINDACO DI BARASSO

BRUNA JARDINI SINDACO DI VALGANNA

MARCO FAZIO SINDACO DI GERMIGNAGA

ALDO PIETRO ZAPPAMIGLIO SINDACO DI GORLA MAGGIORE

DANIELE BOLDRINI SINDACO DI BREZZO DI BEDERO

SILVANO MARTELLOZZO SINDACO DI CASTELSEPRIIO

FABIO PASSERA SINDACO DI MACCAGNO PINO CON TRONZANO

IRENE BELFEMMINE SINDACO MALNATE

BARBARA CARABELLI SINDACO CARNAGO

MAURIZIO FRONTALI SINDACO MARZIO

SIMONE CASTOLDI SINDACO DI RANCIO VALCUVIA

M. ELISABETTA GALLI SINDACO DI MARNATE

ANGELO FILIPPINI SINDACO DI CUGLIATE FABIASCO

ADRIANO BOSCARDINI SINDACO DI GRANTOLA

CESARE MOIA SINDACO DI ORINO

MARINA SALARDI SINDACO DI FERRERA DI VARESE

ROSSELLA MAGNANI SINDACO DI CITTIGLIO

FRANCO OREGIONI SINDACO DI MONVALLE

LAURA BUSSOLOTTI SINDACO DI TRAVEDONA MONATE

STEFANO BELLARIA SINDACO DI SOMMA LOMBARDO

MARCO DOLCE SINDACO DI DUNO

MARINA PAOLA ROVELLI SINDACO DI COMABBIO

DANILO ROCCHI SINDACO DI CASALZUIGNO

FRANCESCO CERUTTI SINDACO DI RANCIO

MICHELE BALLARINI SINDACO DI COMERIO

ROBERTO PICCINELLI SINDACO DI BRINZIO

MELISSA DE SANTIS SINDACO DI ISPRA

NORA SAHNANE SINDACO DI CURIGLIA MONTEVIASCO

CRISTIANO CITTERIO SINDACO DI VEDANO OLONA

LUCA BAGLIONI SINDACO DI AGRA

MAURIZIO MAZZUCCHELLI SINDACO DI MORAZZONE

GIANMARIO BERNASCONI SINDACO DI AZZATE

DAVIDE TAMBORINI SINDACO DI MORNAGO

MARCO BAROFFIO SINDACO DI FAGNANO OLONA

GIOVANNI RESTENGHINI SINDACO DI BISUSCHIO

ROBERTO NERVIANI SINDACO DI VIZZOLA TICINO

MATTEO SAMBO SINDACO DI BUGUGGIATE

LORENZO BARATELLI SINDACO DI TERNATE

LESLIE MULAS SINDACO DI BESANO

FABIO MONTAGNOLI SINDACO DI ARSAGO SEPRIO

MAURIZIO ZANUSO SINDACO DI SALTRIO

ELEONORA PAOLELLI SINDACO DI BODIO LOMNAGO

ALBERTO ROSSI SINDACO DI MESENZANA

ENZO BENEDUSI SINDACO DI CUVIO

MARCO PRESTAFILIPPO SINDACO DI PORTO CERESIO

ANTONIO PALMIERI SINDACO DI TRONZANO LAGO MAGGIORE

MORO CORRADO NAZARIO SINDACO DI DUMENZA

LUCIANO PEZZA SINDACO DI CASTELVECCANA

EMANUELA QUINTIGLIO SINDACO DI VIGGIU’

MARCO MAGRINI SINDACO DI MASCIAGO PRIMO

MASSIMO MASTROMARINO SINDACO DI LAVENA PONTE TRESA

MARCO CAVALLIN SINDACO DI INDUNO OLONA

PIETRO OTTAVIANI SINDACO DI CASSAGNO MAGNAGO

CARLO TIBILETTI SINDACO DI GALIATE LOMBARDO

STEFANO GHIRINGHELLI SINDACO TAINO

YVONNE BECCEGATTO SINDACO DI SUMIRAGO

DANILO CENTRELLA SINDACO DI COCQUIO TREVISAGO

MARCO GALBIATI SINDACO DI CASTELLO CABIAGLIO

ALESSANDRO PALADINI MOLGORA SINDACO DI ANGERA

FRANCESCO PAGLIA SINDACO CUVEGLIO

MAURIZIO COLOMBO SINDACO DI CARDANO AL CAMPO

GIANPIETRO BALLARDIN BRENTA

NADIA ROSA SINDACO DI LONATE POZZOLO

GIANLUCA COGHETTO SINDACO DI BESOZZO

ANDREA DALLOSTO SINDACO BRUNELLO

CRISTIAN ROBUSTELLINI CADREZZATE CON OSMATE

CHIARA CATELLA SINDACO CANTELLO

AUGUSTO AROLDI SINDACO DI SARONNO

FABRIZIO MONTONATI SINDACO DI INARZO

MIRKO RETO SINDACO DI CASCIAGO

ANDREA TESSAROLO SINDACO DI MERCALLO

FRANCO ZENI SINDACO DI CAVARIA CON PREMEZZO

CLAUDIO VENTIMIGLIA SINDACO DI GOLASECCA

ENRICO BIANCHI SINDACO DI LUINO

GIANLUCA CAVALLUZZI SINDACO DI ARCISATE

LOREDANA BONORA SINDACO DI CUASSO AL MONTE

MIRK ZORZO SINDACO ALBIZZATE

EMILIO MAGNI SINDACO DI CAZZAGO BRABBIA

MARCO GIUDICI SINDACO CARONNO PERTUSELLA

GIUSEPPE BASCIALLA SINDACO TRADATE

RAFFAELLA GALLI SINDACO DI CARONNO VARESINO

GIOVANNI MONTANO SINDACO DI OLGIATE OLONA

GIUSEPPE GALLI SINDACO DI CLIVIO

GIUSEPPINA MANDELLI SINDACO DI CUNARDO

ALESSANDRO BORIANI SINDACO LUVINATE

ERMES COLOMBAROLI SINDACO DI PORTO VALTRAVAGLIA

LUCA SANTAGOSTINO SINDACO DI LAVENO MOMBELLO

GIAMPIETRO BALLARDIN SINDACO DI BRENTA

ALEXANDRE BERTOLIN SINDACO DI ARNARD

LUCA BONA SINDACO DI LESA

CRISTIAN BERTARELLI SINDACO DI LAGOSANTO

ELEONORA NINKOVIC SINDACO DI TORRE DE’ BUSI

VICTOR LUVISON SINDACO DI ANNONE VENETO

GIAMPAOLO TELLINI SINDACO DI CHIUSIVERNA

DAVIDE SAISI SINDACO DI GALLICANO LUCCA

IVAN MORIGGI SINDACO DI COMUN NUOVO

MARIO TENDAS SINDACO DI SOLARUSSA

SANTO CASILE SINDACO DI BOVA

ANNA MARIA CASO SINDACO DI PRAIANO

OLTRE 300 CONSIGLIERI COMUNALI ED ALTRETTANTI IMPRENDITORI E PROFESSIONISTI