Il sindaco di Malnate: “Un sollievo sapere che l’assassino di Carmela non è più a piede libero”

«Nella tragedia che è avvenuta, questa è una buona notizia per tutta la nostra comunità». Irene Bellifemine, sindaco di Malnate, attendeva da quasi un mese la notizia dell’individuazione e dell’arresto dell’assassino di Carmela Fabozzi, e sapeva che ormai era questione di giorni. In continuo contatto con le Forze dell’ordine, il primo cittadino era a conoscenza del fatto che le indagini avevano imboccato una pista molto concreta.

«E’ un sollievo sapere che è stato arrestato – dice – Sapere che l’autore di questo orribile delitto fosse a piede libero era molto preoccupante per tutti noi».

«Voglio fare un plauso e un ringraziamento a tutte le forze dell’ordine che hanno lavorato con grande serietà e professionalità, giorno e notte, per dare un nome all’assassino. Un lavoro all’insegna di una grande collaborazione tra tutte le forze dell’ordine, compresa la nostra Polizia locale, che ha portato in tempi brevi, e non era scontato, a risolvere il caso».

Irene Bellifemine chiude con un pensiero per la vittima dell’efferato omicidio che ha segnato l’estate malnatese: «Proprio oggi è stata annunciata la data dei funerali della signora Carmela, che si terranno martedì prossimo, e mi rincuora sapere che la saluteremo sapendo che chi l’ha uccisa è stato assicurato alla giustizia».