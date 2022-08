Il sindaco di Olgiate Olona (che è anche medico di base): “In Valle Olona c’è una grave carenza”

Negli ultimi mesi la Valle Olona si è spopolata di medici di base e i problemi per i tanti pazienti rimasti senza medico di riferimento stanno diventando di difficile gestione. Lo sa bene il sindaco di Olgiate Olona Giovanni Montano, anch’egli medico di base, il quale ha voluto rendere nota alla stampa la situazione che si sta creando anche ad Olgiate: «Il problema dei medici di base in Valle Olona affonda le radici in una politica poco lungimirante del legislatore, è un problema che si annunciava da anni. I pensionamenti, la retribuzione non elevata, la fuga dei medici verso le cliniche private, di cui la Lombardia pullula, sono alcuni dei motivi che stanno alla base di questo problema».

Montano parla di problemi importanti nella zona della Valle Olona: «Caso vuole che c’è stata una generazione di medici di base che hanno la stessa età e stanno andando in pensione a distanza ravvicinata. In più c’è la cessazione del dottor Grati».

Perchè non si trovano medici di base

Montano critica il fatto che non ci sia stata un’incentivazione dei medici di base a fronte di un carico burocratico importante che non rientra tra le attività di loro pertinenza. Altro problema è la remunerazione non adeguata: «C’è anche una questione economica tra i giovani medici che non vogliono più farlo. Ci sono medici giovani, appena laureati, a cui è stata offerta possibilità di fare la sostituzione e hanno rifiutato. La diffusa presenza di cliniche convenzionate ha favorito la scelta verso queste destinazioni». La soluzione delle Case di comunità, secondo Montano, «è un aspetto importante di cui bisognerà parlare».

L’impegno di Ats e le soluzioni temporanee

Il sindaco di Olgiate Olona, però, si è subito attivato con Ats che, attraverso la dottoressa Cristina Della Rosa, si è attivata per il posto vacante del dottor Grati: «Non c’è nessuno che accetti l’incarico, nonostante anche io mi sia mosso in prima persona». Ci sono cittadini che non hanno più un medico di base e l’unica soluzione possibile, al momento, è fare in modo che i medici rimasti nella zona accettino di allargare la loro platea di pazienti: «Dopo un’incontro in comune ad Olgiate, alcuni medici del paese e due di Solbiate hanno accettato di aumentare il proprio massimale in modo che queste persone abbiano un medico di riferimento: «Nei prossimi giorni Ats manderà una comunicazione agli ex-pazienti del dottor Grati chiedendo di spostarsi verso i medici di Solbiate Olona e a quelli di Olgiate di scegliere uno di quelli che ha dato la disponibilità in paese».

Montano, infine, ringrazia «Ats e in particolare Cristina Della Rosa che si è spesa molto per trovare una soluzione anche se provvisoria».