Spaccata nella notte in una gelateria a Busto Arsizio, la Polizia arresta tre giovani

La Polizia di Stato di Busto Arsizio ha arrestato questa notte i tre autori di una “spaccata” ai danni di una gelateria del quartiere Santi Apostoli.

Erano da poco passate le tre di notte quando alcuni cittadini residenti in via Genova hanno chiamato il numero unico di emergenza 112, segnalando di essere stati svegliati da forti rumori provenienti da una gelateria, seguiti dalla fuga a piedi di alcuni giovani.

La Volante del Commissariato di Busto Arsizio ha raggiunto rapidamente il negozio verificando che effettivamente qualcuno aveva infranto la vetrina con un tombino divelto dalla strada, per poi forzare e svuotare la cassa e alcuni contenitori destinati alla raccolta di offerte benefiche.

Con la sommaria descrizione dei fuggitivi, condivisa con un appartenente alla Polizia Locale cittadina che in quel momento era libero dal servizio e transitava nella via, la Volante ha effettuato delle ricerche nella zona. A poca distanza dalla gelateria ha individuato tre giovani corrispondenti alla descrizione fornita dai testimoni. Questi, dopo un tentativo di fuga, sono stati bloccati e trovati con denaro e un computer portatile, il bottino del furto.

I tre, privi di documenti, hanno riferito di essere di nazionalità marocchina e libica e due di loro hanno dichiarato di essere minorenni; circostanza questa confutata dalle radiografie eseguite in ospedale, che ne hanno certificato un’età ossea sicuramente superiore ai 18 anni.

Per i tre è scattato l’arresto in flagranza per furto aggravato e, per i due sedicenti minorenni, anche per le false dichiarazioni sulla propria identità; i tre sono stati quindi condotti in carcere.