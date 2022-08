Sparisce dall’ospedale, la trovano senza vita in un B&b di Varese

Era sparita nel pomeriggio di sabato dall’ospedale di Cittiglio dove era ricoverata al reparto di psichiatria. Un fatto che aveva preoccupato non poco i genitori della ragazza che nonostante la maggiore età, 21 anni, soffriva da tempo di problemi psichici, tanto da obbligare i familiari della giovane a rivolgersi ai carabinieri di Besozzo per denunciarne l’allontanamento volontario. Note di rintraccio diramate, controlli alle stazioni. E, soprattutto, l’allarme lanciato sui social dai parenti: “Aiutateci a trovarla”.

Una corsa contro il tempo che non è purtroppo servita. Questa mattina il titolare di un B&B di Varese, allarmato dalla somiglianza della ragazza con la cliente ospitata e che aveva affittato una camera ha bussato senza ricevere risposta e all’arrivo delle forze dell’ordine per la giovane – di cui omettiamo per rispetto la pubblicazione di foto e generalità – non c’era più nulla da fare.

Sul posto in mattinata è arrivata la squadra mobile di Varese e i vigili del fuoco. Da un primo esame sul corpo non vi sarebbero segni di violenza che possano far ipotizzare una responsabilità di terzi.