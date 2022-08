“Sport Senza Barriere” scalda i motori: l’edizione 2022 sarà a Dumenza

Dal 9 all’11 settembre il Centro Carà ospitarà la manifestazione “Sport Senza Barriere” con tornei e tantissime discipline da scoprire, tutte all’insegna dell’inclusione.

“Tutti potranno provare tutto. – scrive il luinese Marco Massarenti, presidente di Unimpresa Sport e Tempo Libero che ha organizzato l’evento – Barriera vuol dire sbarramento per segnare un confine o chiudere un passaggio; vuol dire ostacolare, impedire, ostruire, bloccare. Al contrario, la parola “INclusione” indica l’atto di includere e accogliere un elemento all’interno di un gruppo che al contempo assume il significato di INserire, INtrodurre, INstaurare, INsieme, INcontro… tante volte IN cioè dentro che è la parola chiave dello spirito Inclusivo. L’INclusione è accessibilità e costruzione di progetti che nascono per tutti, è formazione, partecipazione, eguaglianza di opportunità, rispetto, dignità, valorizzazione”.

