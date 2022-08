Allo Sport Village di Cislago si griglia e si balla con il BBQ Country Fest

Appuntamento sabato 27 agosto a partire dalle ore 18 per respirare le atmosfere più calde del selvaggio West

Il 27 agosto, a Cislago, arriva un po’ di America.

Grazie al BBQ Country Fest, allo Sport Village si respireranno le atmosfere più calde del selvaggio West.

Dalle ore 18.00 non mancheranno animazioni e balli con il gruppo The Chaltrones, i più piccoli potranno partecipare gratuitamente a passeggiate con i pony (iniziativa realizzata in collaborazione con Equiria ADS) e soprattutto sarà possibile gustare specialità alla griglia: succulente costine marinate, hot dog caldi, croccanti arrosticini, pollo grigliato.

Consigliata la prenotazione al link BBQ FEST o chiamando il numero 320 3232989.

L’evento fa parte della rassegna Cislago Summertime che proseguirà fino al 4 settembre con tante altre imperdibili iniziative.

CONTATTI

Via Papa Giovanni XXII, 56

Viale dello Sport, Cislago (VA)

@: contatti@sportvillagecislago.it

M: +39 3203232989

Sito | Facebook | Instagram