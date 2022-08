Suoni in gioco in spiaggia a Lavena per un concerto collettivo alla vigilia di Ferragosto

Vigilia di Ferragosto in spiaggia per grandi e piccini a Lavena Ponte Tresa con il Festival Terra e laghi che porta a Lavena Beach “Suoni in gioco” della compagnia Erewhon di Milano, uno spettacolo che è un laboratorio collettivo che porterà sulle sponde del Ceresio originali, giochi sonori e buffe costruzioni a disposizione di chiunque voglia giocarci per farle suonare insieme.

Domenica 14 agosto a partire dalle ore 18 la spiaggia prenderà vita in maniera inusuale: “Suona, gioca, ruota, gira, saltella, picchietta, tamburella, trilla, in una grande festa dove diversi oggetti fanno parte di costruzioni buffe e originali con cui ognuno potrà giocare per farle muovere e suonare” spiegano i promotori.

In piazza verranno montati dei giochi sonori realizzati con oggetti di uso quotidiano, reinventati in costruzioni con cui il pubblico può interagire autonomamente o seguendo gli stimoli degli animatori.

Tra gli oggetti a disposizione di grandi e piccini una “doccia sonora”, per sentire e veder cadere delle speciali goccioline d’acqua, un bastone della pioggia “multiplo” per sentire lo sciabordio del mare, girandole create con ruote di bicicletta addobbate con diversi materiali come tappi e campanellini da far suonare girando, una strana auto da fare entrare in garage e un intricato labirinto di tubi montati e smontati in diverse combinazioni per parlare, sentire e creare ritmi da diversi snodi.

Ogni macchina-gioco richiede la partecipazione attiva del pubblico, che si cimenterà in prove per creare in spiaggia una grande orchestra .

In caso di pioggia l’evento sarà ospitato dal Salone Polivalente di via Colombo, 42/d a Lavena Ponte Tresa.