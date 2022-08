Superlavoro dei Carabinieri, due furti sventati nella stessa notte a Gerenzano

Gerenzano nel mirino dei ladri ma in entrambi i casi l’intervento tempestivo dei Carabinieri (delle stazioni di Cislago e Tradate) ha permesso di arrestare gli autori.

Nella notte tra lunedì e martedì un 22enne e un 32enne, entrambi italiani e con numerosi precedenti, hanno colpito in due zone distinte della città ma hanno fatto male i loro calcoli perchè sono finiti in cella di sicurezza a mani vuote.

Il primo caso è quello del 22enne che ha cercato di intrufolarsi in un istituto scolastico del paese cercando di forzare una tapparella. Il giovane non è nemmeno riuscito ad entrare nell’edificio ed è stato subito scoperto dai residenti della zona che hanno immediatamente chiamato il 112. Il ragazzo, accortosi di essere stato scoperto, non si è allontanato dal luogo ed è stato agilmente ammanettato dai militari giunti sul posto. Questa mattina è stato processato con rito direttissimo, difeso dal legale di fiducia Francesca Binaghi, dove ha ammesso di aver provato ad entrare con lo scopo di rubare perchè senza soldi. Il giudice Marco Montanari ha disposto per lui l’obbligo di firma.

Nel secondo caso, invece, il furto è stato consumato all’interno di due garage di un condominio dove un 32enne di Busto Arsizio domiciliato a Turate, anche lui con numerosi precedenti penali, è riuscito ad impossessarsi di una bici da donna e di alcuni beni all’interno di una vettura che era riuscito ad aprire. La sua fuga è durata poco grazie al rapido intervento di una pattuglia da Cislago che è riuscita a bloccare il soggetto. Anche per lui processo con rito direttissimo che ha convalidato l’arresto e ha disposto gli arresti domiciliari a casa della compagna.