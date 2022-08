Tamberi vince la medaglia d’oro agli Europei di atletica

È medaglia d’oro per Gianmarco Tamberi. L’altista marchigiano ha trionfato con 2.30 metri nel salto in alto agli Europei di atletica leggera in corso al Olympiastadion di Monaco di Baviera.

Il campione azzurro ha superato al primo tentativo 2,18, poi 2,23, 2,27 e 2,30 al secondo tentativo. In gara con lui il tedesco Tobias Potye e l’ucraino Andriy Protsenko.

Per “Gimbo” si tratta del secondo oro in Europa dopo quello conquistato ad Amsterdam nel 2016, oltre a quello olimpico vinto lo scorso anno a Tokyo.