Il Teatro di Varese è pronto a ripartire e annuncia i primi nomi della stagione 2022/2023

Il Teatro di Varese annuncia i primi nomi della stagione 2022/2023, “Una stagione da sogno”, dando appuntamento a tutti a settembre per una serata di inaugurazione e altre novità. Intanto, le prevendite online sono già aperte e tra i protagonisti e gli spettacoli in cartellone troviamo gli amatissimi I Legnanesi, Gigi D’alessio, il musical Forza Venite Gente, Battisti “la storia” tributo, il musical Pretty Woman, Giovanni Allevi, Massimo Ranieri sono i primi nomi, già in prevendita, di un calendario che si preannuncia “da sogno”.

Le proposte della stagione 2022/2023 del Teatro luogo di cultura della città di Varese, sono disponibili sul circuito online Ticketone e progressivamente, fino alla fine dell’estate, saranno aperte, sullo stesso circuito , le vendite di altri spettacoli della prossima stagione tra cui i musical Billy Elliot e Mamma Mia, Paolo Migone, Paolo Cevoli, Andrea Pucci, Malefica e la bella addormentata nel bosco, Dodi Battaglia, Notre Dame Balletto, Giacobazzi, Alessandro Siani.

Il Teatro, che ormai da un anno prosegue in una direzione artistica e strutturale in continuo sviluppo, è diventato punto di riferimento per gli addetti ai lavori che lo posizionano tra le mete più ricercate per i tour degli artisti italiani ed internazionali. Con la direzione organizzativa di Filippo De Sancits e la proprietà della Ad Management di Alessandro De Luigi, il Teatro di Varese tornerà in autunno con una nuova ricca ed importante stagione teatrale.

L’inaugurazione con la presentazione di tutto il calendario è prevista a fine settembre.