Telo e cestino del picnic per lo spettacolo delle stelle cadenti al Parco Pineta di Tradate

Due gli appuntamenti : venerdì 12 che ha già registrato il sold out mentre ci sono posti per sabato 13

Doppio appuntamento al Parco Pineta con lo spettacolo delle stesse cadenti.

Nella suggestiva atmosfera del Centro Didattico Scientifico – EcoPlanetario di Tradate, immersi nel cuore del parco, sarà possibile godersi la vista delle perseidi degustando un rilassante picnic.

Il primo appuntamento, venerdì 12 agosto, è ormai sold out e vede l’accompagnamento della Celtic Harp Orchestra che presenta “Songs for Gaia – Poeti, viaggiatori, amanti … antiche storie e leggende in chiave moderna”. Ci sono ancora posti disponibili, invece, sabato 13 che prevede la musica di Clio and Maurice, un duo che fonde voce, archi ed elettronica a fare da sottofondo.

A disposizione dei presenti gli strumenti astronomici puntati per l’occasione sui corpi celesti visibili. L’osservazione è subordinata a condizioni atmosferiche favorevoli.

L’appuntamento è per le ore 20.00, orario di apertura dei cancelli; l’ingresso è consentito fino alle ore 20.45.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

Quota di partecipazione individuale: €15 (minori di 14 anni €10, partecipazione gratuita per minori di 4 anni)

La serata si svolgerà al raggiungimento del numero minimo di partecipanti e in assenza di previsioni meteo avverse (ovvero pioggia).

Ognuno dovrà portare il cestino del picnic mentre il “dolce a km 0” sarà offerto dall’organizzazione.

Cosa portare con sé?

1. Un antizanzare.

2. Un telo per sdraiarti nel prato e goderti la serata.

3. Il cestino da picnic colmo delle leccornie che hai preparato