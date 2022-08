Tentato furto e resistenza: due arresti alla stazione delle Nord di Busto Arsizio

Il giudice di Busto Arsizio ha convalidato questa mattina, martedì, l’arresto di due cittadini algerini arrestati nella giornata di ieri in città. I due sono accusati di tentato furto e resistenza a publico ufficiale.

Da una prima ricostruzione i due sono stati fermati dalle pattuglie del commissariato di Busto Arsizio dopo alcune chiamate al 112 da parte di alcuni viaggiatori che si trovavano alla stazione ferroviaria “delle Nord“ impauriti per i tentativi di strappo di zaini ed effetti personali; arrivati sul posto gli agenti delle Volanti se la sono dovuta vedere coi due personaggi piuttosto determinati e dallo spiccato fare criminale che hanno dato del filo da torcere agli operanti, fino al quietarsi degli animi a suon di manette e camera di sicurezza.

L’arresto dunque è stato convalidato, il giudice ha rigettato il rito alternativo della pena su definizione delle parti (patteggiamento) e rinviato alla prossima udienza in calendario per venerdì. È stata applicata la custodia cautelare in carcere.