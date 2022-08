Tentato omicidio a Varese in zona stazioni: l’aggressore fermato col taser e arrestato

Taglierino puntato alla gola, ore 21:00 del 9 agosto 2022. Non c’era molta gente in giro a a Varese in via Como angolo via Milano, zona stazioni, dove si è registrato l’ennesimo episodio di violenza con un uomo del 1994 originario del Marocco che è stato accusato di aver tentato di uccidere un conterraneo, trentenne. Difatti qualcuno ha visto il parapiglia cui hanno partecipato molte altre persone in una zona «calda» della città, ed è stato dato l’allarme al 112.

Gli agenti della polizia di Stato sono intervenuti su segnalazione di alcuni cittadini che parlavano di una rissa in corso, ma all’arrivo delle volanti, ai poliziotti si è parata dinanzi la scena di un uomo che minacciava con taglierino puntato alla gola un altro giovane: per fermarlo è stato utilizzato un taser.

La pistola a impulsi elettrici ha prodotto l’effetto sperato e il 8enne è stramazzato a terra consentendo agli agenti ti disarmare il giovane, e mettergli le manette.

Subito è scattato l’arresto in flagranza di reato per tentato omicidio, e il sospettato è stato portato in questura e identificato: non è pregiudicato ma irregolare sul territorio nazionale: è stato tradotto al carcere dei Miogni questa mattina, mercoledì, in attesa di convalida della misura.

Sul posto è arrivata un’ambulanza coordinata dal 118 che ha trasportato nel frattempo il ferito al pronto soccorso dell’ospedale di Circolo di Varese, arrivato in codice giallo: le sue condizioni non sono gravi: è un ragazzo marocchino regolare sul territorio nazionale. La dinamica è al vaglio degli investigatori, sembra che il fatto possa rientrare nell’alveo dei cosiddetti «futili motivi»: non si sarebbe trattato di un’aggressione a scopo di rapina.

L’area delle stazioni non è nuova a episodi di questo genere: si è da poche settimane concluso il processo, sempre per tentato omicidio, sempre con un uomo coinvolto, accusato di aver accoltellato alla gola un uomo durante una lite partita anche per il cane della vittima.

Lo scorso 13 luglio la sentenza: 11 anni e 8 mesi la condanna.