Terzo oro europeo per Martinenghi: l’Italia domina la staffetta mista

L’Inno di Mameli è la canzone più suonata nell’estate romana 2022. Merito della nazionale di nuoto protagonista assoluta negli Europei del Foro Italico, con l’apoteosi finale – per le gare in piscina – affidata alla staffetta 4×100 mista maschile capace di dominare la scena.

Un trionfo quello dell’Italia nella quale spicca per l’ennesima volta Nicolò Martinenghi: il fenomeno di Azzate conquista il terzo oro in questa rassegna europea (i primi due individuali sui 100 e sui 50 rana), la quarta medaglia se mettiamo anche l’argento nella 4×100 mista-mista. (foto Giorgio Scala/DBM)

Martinenghi è stato autore di una frazione a rana pazzesca: lanciato alla perfezione dal dorso del primatista mondiale del dorso Thomas Ceccon, già primo al cambio, “Tete” ha letteralmente polverizzato la concorrenza consegnando al terzo frazionista, l’arconatese Matteo Rivolta, ben 3″ di vantaggio. Rivolta (farfalla) non si è fatto pregare ed è stato altrettanto bravo a lanciare in ultima frazione a stile libero Alessandro Miressi che ha completato il trionfo.

Tempo di 3.28.46 per l’Italia – nuovo record dei campionati – con la Francia lasciata a 4″04 e l’Austria a 4″82, distacchi memorabili come memorabile è stata questa edizione degli Europei di Roma. «Fatico a stare in piedi: ho davvero dato tutto ma è una sensazione bellissima» le parole di Martinenghi al termine della staffetta che conclude la sua sensazionale partecipazione.