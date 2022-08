Terzo e ultimo appuntamento ai Giardini Estensi di Varese con “Estate con i grandi attori”

Dopo il soldout dei primi due appuntamenti della rassegna Estate con grandi attori, lunedì 5 settembre alle 21.30 ci sarà il terzo e ultimo spettacolo nella tensostruttura dei Giardini Estensi.

Appuntamento dunque con “Muri. Prima e dopo Basaglia”, scritto e diretto da Renato Sarti e interpretato da Giulia Lazzarini, vincitrice per questo ruolo nel 2015 del Premio “Le Maschere del Teatro italiano” come Miglior Interprete di Monologo.

La programmazione artistica e organizzativa della rassegna varesina è stata realizzata grazie alla collaborazione con il direttore del Teatro Elfo Puccini di Milano, Fiorenzo Grassi.

E’ possibile acquistare i biglietti al MIV – Multisala Impero Varese, in via Bernascone 13 a Varese, tutti i giorni dalle 16.00 alle 21.30, oppure online. Per informazioni, telefono 0332 284004.