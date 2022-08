Il Tigrotto 1919 regala “l’abbonamento sospeso” a due giovani tifosi della Pro Patria

Mentre la Pro Patria fa partire la quarta settimana di campagna abbonamenti, il cui obiettivo è fissato a 800 tessere, la mascotte della squadra di Busto Arsizio, “Il Tigrotto 1919”, regala l’abbonamento sospeso.

Un’iniziativa permettere ai tifosi meno abbienti di poter tifare i colori bianco-blu nella gare casalinghe che si terranno allo stadio Speroni, in attesa di novità per quanto la stesura del nuovo calendario, che vedrà la Pro Patria anche quest’anno inserita nel Girone A.

«Con il consueto intento di avvicinare le nuove generazioni all’unica squadra professionistica della Provincia di Varese – scrive il fondatore dell’associazione Emanuele Gambertoglio – la mascotte da Busto, per Busto, ha deciso di regalare due abbonamenti TIGROTTO 1919 (comprensivi di tessera del tifoso) settore distinti coperti a due “baby tifosi bianco-blu” (quindi di età compresa tra 10 e 18 anni), residenti a Busto Arsizio, appartenenti a nuclei famigliari a Basso Reddito».

Chi interessato al cosiddetto “abbonamento sospeso” invii mail ad addettostampa@ aurorapropatria1919.it con motivo della richiesta, fornendo un contatto per fissare appuntamento in segreteria. «La mascotte – conclude Gambertoglio -. si augura che questa idea possa essere d’ispirazione per tanti altri tifosi, con il fine di far tornare lo Speroni un “catino” di vera passione».

Quarta settimana per la Campagna Abbonamenti 2022/2023