Tour du Limousin: 5° posto di tappa e maglia bianca di miglior giovane per Filippo Zana

Dopo il 7° posto conquistato da Filippo Fiorelli nella seconda tappa, oggi è Filippo Zana a correre da grande protagonista al Tour du Limousin. 5° posto di tappa, maglia di miglior giovane e 8° posto in classifica generale per il campione italiano, che nella tappa più impegnativa della corsa francese risponde presente arrivandosi a giocare il successo di tappa.

L’azione decisiva parte sul GPM più impegnativo di giornata dove viene annullata la fuga di giornata dal forcing del gruppo che si riduce a una decina di unità, tra loro il campione italiano Filippo Zana. La vittoria di giornata va a Diego Ulissi, che regola lo sprint ristretto davanti a Van Avermaet e Aranburu. 5° posto di tappa per il campione italiano che ora sale anche all’ottavo posto in classifica generale, a 18’’ dal leader Alex Aranburu (Movistar).

Queste le parole di Filippo Zana al traguardo: “Quando è uscita la bagarre sul GPM ho cercato di star li sempre davanti e rintuzzare sui vari attacchi per non farmi sorprendere sapevo essere l’azione buona dalla quale sarebbe uscito il vincitore. Ai meno 2 km Rui Costa ha sbagliato strada ma per fortuna noi immediatamente dietro non abbiamo avuto problemi. Nella volata ho dato il massimo ed ero terzo, poi agli ultimi 50 metri mi sono un pò piantato e mi hanno passato. So comunque di aver dato il massimo, voglio onorare questa maglia in ogni occasione. La gamba è buona quindi cercherò ancora di correre da protagonista.”

CLASSIFICA DI TAPPA:

1 ULISSI Diego UAE Team Emirates

2 VAN AVERMAET Greg AG2R Citroën Team

3 ARANBURU Alex Movistar Team

4 MARIAULT Axel Team U Nantes Atlantique

5 ZANA Filippo Bardiani-CSF-Faizanè

6 ROTA Lorenzo Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux

7 MARTIN Guillaume Cofidis

8 MADOUAS Valentin Groupama – FDJ

9 COSNEFROY Benoît AG2R Citroën Team

10 COSTA Rui UAE Team Emirates +0:44

11 OLIVEIRA Rui UAE Team Emirates +0:56

12 TRENTIN Matteo UAE Team Emirates +2:23

CLASSIFICA GIOVANI:

1 ZANA Filippo Bardiani-CSF-Faizanè

2 MARIAULT Axel Team U Nantes Atlantique ”

3 GENIETS Kevin Groupama – FDJ + 2:18

CLASSIFICA GENERALE:

1 ARANBURU Alex Movistar Team

2 ULISSI Diego UAE Team Emirates +0:08

3 VAN AVERMAET Greg AG2R Citroën Team +0:12

4 MADOUAS Valentin Groupama – FDJ +0:13

5 ROTA Lorenzo Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux +0:16

6 COSNEFROY Benoît AG2R Citroën Team ”

7 MARTIN Guillaume Cofidis +0:18

8 ZANA Filippo Bardiani-CSF-Faizanè ,,

9 MARIAULT Axel Team U Nantes Atlantique ,,

10 COSTA Rui UAE Team Emirates +1:02

11 OLIVEIRA Rui UAE Team Emirates +1:14

12 SIMON Julien TotalEnergies +2:31