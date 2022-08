Transizione ambientale, Intesa san Paolo finanzia la varesina Lu-Ve per trenta milioni di euro

Intesa Sanpaolo ha deciso di sostenere i progetti di crescita sostenibile di LU-VE Group, la multinazionale di Uboldo quotata su Euronext Milan e tra i principali operatori al mondo nel settore degli scambiatori di calore ad aria.

Il Gruppo ha beneficiato di due finanziamenti da 15 milioni di euro, per un totale di 30 milioni, erogati da Intesa Sanpaolo e assistiti da Garanzia Green di SACE: entrambi rientrano nella provvista da 1 miliardo di euro concessa da Cassa Depositi e Prestiti per agevolare il credito alle PMI e alle Mid Cap.

Il finanziamento S-Loan Climate Change rientra nel piano più ampio di Intesa Sanpaolo per il supporto agli investimenti delle aziende nella transizione ambientale e al raggiungimento degli obiettivi legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Nello specifico il finanziamento è destinato ai piani di sviluppo di LU-VE Group, finalizzati alla mitigazione dei cambiamenti climatici. Il Gruppo contribuisce direttamente al benessere dell’ambiente attraverso lo sviluppo di scambiatori di calore che utilizzano fluidi refrigeranti naturali (CO2, ammoniaca, propano e acqua glicolata), al posto degli idrofluorocarburi (HFC), col conseguente beneficio di azzerare o ridurre drasticamente gli impatti negativi sull’ambiente (ODP – Ozone Depletion Potential e GWP – Global Warming Potential), rispondendo così anche alle esigenze green dei propri clienti.

Gli obiettivi di miglioramento ESG (Environmental, Social, Governance) legati al finanziamento SLoan per LU-VE Group, prevedono l’adozione di una “Green Procurement Policy” e il mantenimento nella flotta aziendale di una prefissata percentuale di automezzi a ridotto impatto ambientale.

«Siamo da sempre fortemente impegnati a supportare le aziende del territorio in uno sviluppo sostenibile e oggi ancora di più, accompagnandole nella necessaria transizione verso l’economia green, in piena linea con il nostro piano industriale 2022-2025 e con i pilastri del PNRR – Ha spiegato Gianluigi Venturini, direttore regionale Lombardia Nord Intesa Sanpaolo – Abbiamo erogato in Lombardia 1,4 miliardi di euro per progetti di economia circolare e in S-Loan in favore di imprese che, come LU-VE Group, sempre più si orientano verso obiettivi ESG, come la riduzione del proprio impatto ambientale e il miglioramento in ambito sociale e di governance».

«Siamo molto soddisfatti della nuova collaborazione con Intesa Sanpaolo, grazie alla quale si intensifica l’impegno di LU-VE Group nell’ingegnerizzazione e sviluppo di innovativi sistemi di refrigerazione e condizionamento – Ha commentato Matteo Liberali, Amministratore Delegato di LU-VE Group – L’attenzione alla sostenibilità rappresenta fin dalla nostra fondazione uno dei nostri tratti distintivi: ricerca e investimenti in soluzioni rispettose dell’ambiente sono i due punti fondamentali che hanno consentito la crescita del Gruppo. Stiamo potenziando sempre di più l’impiego dei fluidi refrigeranti naturali nei nostri

scambiatori di calore: da oltre 15 anni il nostro team di ricerca e sviluppo sta lavorando, in anticipo rispetto agli altri operatori del mercato, per poter allargare il ventaglio di applicazioni di questi fluidi. L’innovazione e il rispetto dell’ambiente sono nel nostro DNA e quindi apprezziamo molto il fatto che Intesa Sanpaolo abbia riconosciuto il nostro impegno, per supportarci verso un ulteriore percorso di crescita».