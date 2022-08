Tre giorni di incontri ad Arcumeggia, chiude con successo la prima edizione di “Editoria e arte”

Tre giornate dedicate al mondo dei libri, della musica, dell’arte. La rassegna culturale “Editoria e arte” organizzata dall’associazione “Momenti musicali” e dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, con il patrocinio del Comune di Casalzuigno, della Pro Loco di Arcumeggia e dell’associazione “Natura e arte” si è conclusa positivamente. In tanti, infatti, coloro che hanno apprezzato il programma proposto durante le giornate del 2, 23 e 30 luglio nel borgo dipinto, a pochi chilometri da Casalzuigno.

Una rassegna nata grazie all’impegno di coloro che amano il paese e da anni si impegnano perché resti vivo e attragga sempre più visitatori, anche da fuori provincia. «È stata sicuramente un’occasione per far rivivere il borgo – racconta Annalisa Molteni, scrittrice e tra le organizzatrici della manifestazione -. Abbiamo usato alcune location del paese, come i suoi cortili e ospitato tanti incontri, con ospiti provenienti dalla provincia e non solo». La prima edizione si è chiusa con successo ed è nata grazie alla volontà di Annalisa Molteni, Lorenzo Cerini della pro loco di Arcumeggia e il musicista Adalberto Maria Riva, oltre a tutti volontari della proloco e il supporto dell’amministrazione comunale.

Le stradine del borgo hanno infatti visto “sfilare” editori, scrittori e presentatori, ma anche danzatrici e tanto altro. «Il filo conduttore di tutta la manifestazione è stato quello dell’editoria», spiega Annalisa Molteni ricordando alcuni dei tanti appuntamenti avvenuti durante le tre giornate. Come la mostra della collezione Scotti-Cordero di Montezemolo alla Sangalleria, museo della fotografia di Arcumeggia, dove i visitatori hanno potuto ammirare libretti a fisarmonica, medaglioni in metallo e fisciù. O gli incontri con la Nomos Edizioni di Busto Arsizio, la Pietro Macchione Editore, la GaEle Edizioni di Cuvio, per citare solo alcune degli editori presenti. Ci sono stati poi i momenti musicali con la quattordicesima tappa del circuito MusiCuvia2.0, la mostra di biografie e carteggi di musicisti pubblicati da case editrici tedesche tra Otto e Novecento. E ancora, la presentazione di libri e una giornata intera dedicata agli editori e ai loro scrittori. “Editoria e arte” vi da dunque appuntamento all’anno prossimo per una nuova edizione.

Le immagini sono prese del gruppo Facebook Arcumeggia Evergreen .