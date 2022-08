In trecento alla Belvedere, la “ciclostorica” che ogni anno fa scoprire il Mendrisiotto

Ogni anno un percorso nuovo. Non è facile, nel (tutto sommato) ristretto territorio del Mendrisiotto, ma quelli della Belvedere a ogni edizione riservano qualche sorpresa: domenica 21 agosto trecento pedalatori hanno partecipato alla Belvedere 2022, con un percorso ampiamente rinnovato, grazie a nuovi passaggi inediti e ristori mai provati prima.

La formula della Belvedere è quella “classica” delle Ciclostoriche, le manifestazioni in bici d’epoca che propongono percorsi panoramici, passaggi su strade sterrate e buoni sapori ai punti di ristoro.

La Belvedere è diventata ormai un classico del mese d’agosto, frequentato da italiani e ticinesi, ma anche dalla Svizzera interna. Partenza, come ormai da qualche anno, dall’osteria Vignetta in centro a Mendrisio. Dopo il primo ristoro a Loverciano, quest’anno il percorso ha offerto molti passaggi inediti, in particolare nella zona di Novazzano, ad accompagnare fino a Monte Brunello, al ristoro curato dalla famiglia Nespoli.

La salita di via Pauzella a Novazzano

Tra le salite più impegnative la Val di Muggio per il percorso più lungo, lo strappo con fondo in acciottolato sul Colle degli ulivi e ancora la breve ma dura rampa di Montalbano: in cima come sempre i ciclisti sono stati premiati da ricco ristoro, buon vino e immancabile, pittoresca presenza dei corni svizzeri. Dopo la breve incursione in territorio italiano a Clivio (che rende la Belvedere l’unica ciclostorica internazionale), ecco un’altra sorpresa di quest’anno: il passaggio al grotto Grassi, con tavoli nel bosco e vista sul lago di Lugano.

“Tradizionale” poi l’ultimo posto-tappa alla Masseria La Tana, prima del traguardo all’osteria Vignetta. Ogni ristoro è caratterizzato da particolari produzioni del territorio, da assaporare con calma.

Il percorso è comunque impegnativo e offre occasioni per mettersi alla prova, in particolare quello lungo caratterizzato dalla salita della val di Muggio, quest’anno impegnata dal versante più duro.