Tregua dal gran caldo: nel weekend anche in provincia di Varese nuvole, pioggia e qualche temporale

Il gran caldo di questi giorni sembrerebbe avere le ore contate. Il centro meteo di Arpa Lombardia segnala infatti i primi cambiamenti delle condizioni di stabilità che hanno fatto registrare anche nella giornata di oggi temperature massime molto al di sopra della norma, in particolare in pianura dove fino al tardo pomeriggio sono attesi valori fino a 36 – 38 °C.

Già dalla serata di oggi, venerdì 5 agosto, grazie al passaggio di un’estesa perturbazione sul Centro e Nord Europa, la situazione meteorologica tenderà a cambiare, in particolare su Alpi e Prealpi, dove da stasera fino a domenica sono previsti temporali sparsi, probabili piogge abbondanti e grandinate.

Per la provincia di Varese le previsioni meteo del Centro geofisico prealpino fanno sperare in una tregua a partire dal pomeriggio di domani, sabato 6 agosto.

La giornata di sabato inizialmente si presenterà soleggiata, con un clima ancora molto caldo e afoso, ma dal pomeriggio sono previsti temporali ad iniziare da Valtellina e dalla zona delle Orobie, in estensione in serata e nella notte verso la pianura, le Alpi e le Prealpi occidentali. Sono possibili anche temporali localmente intensi.

Anche domenica sarà all’insegna del cielo coperto, con un deciso calo delle temperature. Al mattino nuvolosità variabile con piogge e temporali. Nel pomeriggio via via schiarite sulla pianura, ma ancora qualche rovescio possibile sui rilievi del Varesotto. Il tutto con un abbassamento delle temperature minime (dai 21-24° C di sabato ai 17-20° C di domenica) e massime (dai 33-36° di sabato ai 27-30° di domenica).

“Oltre alle precipitazioni previste, sarà la ventilazione a tratti moderata o localmente forte anche sulla Pianura a determinare, in particolare da domenica, condizioni atmosferiche favorevoli alla dispersione degli inquinanti, invertendo la tendenza all’accumulo delle concentrazioni di ozono, dovute al forte irraggiamento solare degli ultimi giorni” – spiega il Servizio idrometeorologico di Arpa Lombardia.

Da lunedì mattina si assisterà ad un graduale ritorno a condizioni più stabili, nonostante sulle Alpi rimangano probabili isolati rovesci o temporali nel pomeriggio e in serata. Le temperature torneranno in linea con il mese di agosto, con valori massimi in pianura intorno ai 30 °C.