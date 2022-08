Turista tedesca derubata dello smartphone durante le vacanze nel Luinese

«Mi scusi». Un contatto di un secondo, uno sconosciuto che si allontana, poi subito dopo la scoperta di non aver più con sé lo smartphone. È successo a Luino ad una turista tedesca, “alleggerita” dal suo smartphone di ultima generazione, poi ritrovato grazie alla geolocalizzazione.

Protagonista del furto – hanno scoperto gli agenti del Settore Polizia di Frontiera di Luino – era un quarantottenne di nazionalità marocchina, ma da tempo regolarmente soggiornante in Italia, ed impiegato alle dipendenze di un noto albergo-ristorante del Luinese.

Gli agenti della Polizia di Stato lo hanno denunciato a piede libero per furto aggravato.

I fatti risalgono a luglio: la donna aveva raccontato agli agenti che nel corso di un viaggio di piacere in Italia, durante una breve permanenza in zona, aveva avuto modo di intrattenersi presso la struttura luinese. Aveva poi scoperto di avere subito il furto dello smartphone proprio mentre si trovava in tale struttura, ricordando di essere stata improvvisamente urtata da una persona senza dare alcun peso alla circostanza nell’immediatezza, ma comprendendo in seguito che proprio in tale frangente era stata vittima del furto, in quanto lo smartphone era custodito nella sua borsetta.

Fortunatamente l’apparecchio era stato precauzionalmente configurato con l’attivazione delle funzioni di geolocalizzazione, i cui dati sono risultati sufficientemente accurati per avviare le indagini. In seguito, sulla base delle informazioni ricavate dall’account Cloud della vittima del furto e grazie ad ulteriori accertamenti di tipo più tradizionale, gli agenti hanno concentrato i loro sospetti sul quarantottenne impiegato dell’albergo-ristorante, definitivamente confermati dall’esito della perquisizione a sorpresa effettuata nella sua abitazione, dove lo smartphone è stato ritrovato.

L’uomo è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria e lo smartphone sarà restituito alla legittima proprietaria.