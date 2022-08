Tutte le offerte di lavoro e di tirocinio dei centri per l’impiego della provincia di Varese

Qui trovi le offerte di lavoro e le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

Se sei interessato a qualcuna delle esperienze riportate più sotto, invia subito il tuo Curriculum al Centro per l’Impiego di riferimento come indicato in ciascun annuncio.

Le offerte seguenti sono datate 6 agosto 2022

L’elenco completo:

LEGNANO: ADDETTA/O “TAGLIACUCE” per CAMPIONI DI TESSUTO

Ditta operante nel settore del tessile ubicata in Legnano cerca 1 ADDETTA/O “TAGLIACUCE” per CAMPIONI DI TESSUTO. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza recente di cucito su macchina tagliacuce; indispensabile la provenienza da confezione; indispensabile la conoscenza dei vari tessuti; capacità di cucire i 3 lati di quadrotti di tessuto di vario tipo e varie misure; preferibile domicilio nelle vicinanze della ditta o essere automunita/o. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30. (Rif. 10297)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SOLBIATE OLONA: OPERAIO/A DI PRODUZIONE ADDETTO/A ALLA SPALMATURA

Azienda di Solbiate Olona operante nel settore della gomma plastica cerca 1 OPERAIO/A DI PRODUZIONE ADDETTO/A ALLA SPALMATURA. La risorsa supervisionerà il corretto funzionamento della macchina spalmatrice, sarà addetto/a al carico e scarico del materiale dal macchinario ed al controllo della qualità del prodotto lavorato. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione o nel settore. Si offre: orario di lavoro articolato su turni (primo turno 06-14; secondo turno 14-22; terzo turno 09-18) e contratto a tempo determinato di 1 anno. (Rif. 10290)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO RESISTENZE ELETTRICHE

Azienda del settore metalmeccanico di Busto Arsizio cerca 1 ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO RESISTENZE ELETTRICHE. Requisiti richiesti: diploma di scuola superiore o qualifica nel settore. Preferibile esperienza nella mansione. Si offre: orario di lavoro a tempo pieno (8-12/ 13.30-17.30) e tipologia di contratto da concordare in sede di colloquio. (Rif. 10288)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TESSITRICE/TORE

Società operante nel settore dell’industria tessile con sede legale in Busto Arsizio ricerca 1 TESSITRICE/TORE. La risorsa si occuperà di effettuare le operazioni preliminari per la tessitura di pezze su telaio, eseguire la tessitura di pezze, provvedendo all’azionamento, alla gestione e monitoraggio del funzionamento dei telai (telaio a navetta), al successivo scarico delle pezze prodotte e realizzando, infine, la pulizia dei diversi telai utilizzati. Requisiti richiesti: è preferibile che il/la candidato/a abbia esperienza pregressa nella mansione e nel settore. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato per la durata con orario di lavoro a tempo pieno distribuito su turni (6-13.30; 13.30-21). (Rif. 10273)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: IMBIANCHINO/A

Azienda di tinteggiatura di Olgiate Olona cerca 1 IMBIANCHINO/A che si occuperà prevalentemente di verniciature presso stazioni di servizio. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione e nel settore; preferibile residenza in zone limitrofe ad Olgiate Olona; disponibilità a trasferte giornaliere nel nord Italia con mezzo aziendale oppure trasferte settimanali; patente B. Si offre: orario di lavoro a tempo pieno e contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 10267)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: RISORSA VENDITA PRODOTTI PANIFICATI, SERVIZIO DI CAFFETTERIA, SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI BEVANDE ED ALIMENTI, RIASSORTIMENTO DEL BANCONE E ORDINE E PULIZIA DEL LOCALE

Panificio/bar ubicato in Busto Arsizio ricerca 1 RISORSA CHE SI OCCUPI DELLA VENDITA DEI PRODOTTI PANIFICATI, DEL SERVIZIO DI CAFFETTERIA, DELLA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI BEVANDE ED ALIMENTI, DEL RIASSORTIMENTO DEL BANCONE E DEL GARANTIRE ORDINE E PULIZIA DEL LOCALE. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nel settore e nella mansione; residenza in Busto Arsizio o nelle immediate vicinanze; possesso di diploma ad indirizzo alberghiero e/o attestato di frequenza di corsi di formazione nell’ambito della ristorazione; conoscenza base di programmi di videoscrittura (es. Microsoft Word) e della posta elettronica; buona conoscenza della lingua inglese; possesso di patente B. Si offre: contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi con orario a tempo pieno. Possibilità di assunzione a tempo indeterminato al termine dei 6 mesi. (Rif. 10260)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: BANCONISTA/ADDETTO/A ALLA PREPAZIONE PANINI

Società di Ristorazione cerca per Busto Arsizio 1 BANCONISTA/ADDETTO/A ALLA PREPAZIONE PANINI. Requisiti richiesti: esperienza nella preparazione di piatti vari e panini; preferibile diploma ad indirizzo alberghiero; discreta conoscenza della lingua inglese; utilizzo base degli strumenti informatici; residenza nelle immediate vicinanze di Busto Arsizio. La risorsa dovrà occuparsi anche dell’accoglienza, sala e cassa. Si offre: contratto a tempo determinato/apprendistato e orario di lavoro a tempo pieno su turni nella fascia oraria 8.00-23.30 da lunedì a domenica. (Rif. 10252)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

TRADATE: AUTISTA CON PATENTE C e CQC

Società operante nel settore del commercio all’ingrosso ed al dettaglio di bevande in genere assume 1 AUTISTA CON PATENTE C e CQC che si occupi di effettuare le consegne dei prodotti presso la clientela (bar, ristoranti e privati). Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione e nel settore; possesso di patente C e CQC. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di sei mesi, con finalità di assunzione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno 08.00 – 12.00 / 14.00 – 18.00. (Rif. 10244)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: OPERAIO/A-AIUTO PRODUZIONE

Tintoria di Busto Arsizio cerca 1 OPERAIO/A-AIUTO PRODUZIONE che supporti le altre figure professionali nella preparazione e nel taglio dei tessuti ed affianchi gli operatori addetti alla rameuse. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione e nel settore; preferibile anche minima conoscenza dei tessuti; preferibile residenza nelle vicinanze di Busto Arsizio. Si offre: orario di lavoro a tempo pieno (a giornata o su turni a seconda delle mansioni a cui sarà assegnata la risorsa) e tipologia contrattuale da valutare in sede di colloquio. (Rif. 10233)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SOLBIATE OLONA: ADDETTO/A SPEDIZIONI-MULETTISTA

Impresa produttrice di giunti meccanici con filiale a Solbiate Olona cerca 1 ADDETTO/A SPEDIZIONI-MULETTISTA per occuparsi dell’imballaggio dei prodotti finiti e del carico/scarico delle merci ai corrieri. Requisiti richiesti: esperienza nelle mansioni non indispensabile; patente di guida B; patentino del muletto. Orario settimanale di lavoro: tempo pieno (08:00-12:30 e 13:30-17:00), con contratto a tempo determinato per una durata di 2 mesi e possibilità di successivo inserimento a tempo indeterminato in caso di esito positivo. (Rif. 10208)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SOLBIATE OLONA: MAGAZZINIERE/A

Impresa produttrice di giunti meccanici con sede a Solbiate Olona cerca 1 MAGAZZINIERE/A per lo svolgimento delle seguenti mansioni: ritiro della merce in ingresso in magazzino, previo controllo di dimensioni e quantitativo; consegna e ritiro della merce presso fornitori in zona. Requisiti richiesti: esperienza nelle mansioni non indispensabile; patente di guida B. Orario settimanale di lavoro: tempo pieno (08:00-12:30 e 13:30-17:00), con contratto a tempo determinato per una durata di 2 mesi e possibilità di successivo inserimento a tempo indeterminato in caso di esito positivo. (Rif. 10207)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SOLBIATE OLONA: CAMERIERA/E DI BAR

Bar pizzeria di Solbiate Olona cerca 1 CAMERIERA/E DI BAR. Requisiti richiesti: è preferibile un minimo di esperienza nella mansione (servire ai tavoli e bancone bar). Si offre: contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro part-time 11.00-14.00 e possibilità di aumentare le ore successivamente. (Rif. 10206)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: PASTICCIERE/A

Bar pasticceria di Busto Arsizio cerca 1 PASTICCIERE/A. Requisiti richiesti: preferibile titolo di studio inerente al profilo; indispensabile esperienza nella mansione; disponibilità ad una minima flessibilità oraria. Si offre: orario 6h/gg dalle 6.30 alle 12.30 da martedì a domenica e contratto a tempo determinato di 6 mesi e successiva trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 10192)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: MONTATORE/TRICE MECCANICO/A

Azienda metalmeccanica di Magnago cerca 1 MONTATORE/TRICE MECCANICO/A che si occuperà dell’assemblaggio di macchinari con il relativo aggiustaggio dei pezzi. Requisiti richiesti: titolo di studio in ambito meccanico; esperienza nella mansione e nel settore; capacità di utilizzo di strumenti da banco e di macchine utensili tradizionali; preferibile conoscenza base di piccoli impianti pneumatici; preferibile uso del muletto; preferibile esperienza nel cablaggio elettrico a bordo macchina; patente B. Si offre orario a tempo pieno 8.00/12.30 – 13.30/17.00 e contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 10183)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTE/I REPARTO FINITURA: SBAVATURA E SELEZIONE

Azienda specializzata nello stampaggio di articoli tecnici (e non) in gomma, gomma-metallo e gomma-metallo-plastica nelle vicinanze di Busto Arsizio cerca 6 ADDETTE/I REPARTO FINITURA: SBAVATURA E SELEZIONE. Le risorse saranno impiegate anche alla conduzione di macchine semi-automatiche . Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione e nel settore. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato e orario di lavoro a tempo pieno articolato su tre turni: primo turno 06-14, secondo turno 14-22, terzo turno 22-06. (Rif. 10182)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTI/E ALLO STAMPAGGIO

Azienda specializzata nello stampaggio di articoli tecnici (e non) in gomma, gomma-metallo e gomma-metallo-plastica nelle vicinanze di Busto Arsizio cerca 6 ADDETTI/E ALLO STAMPAGGIO che opereranno su presse. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione e nel settore. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato ed orario di lavoro a tempo pieno articolato su tre turni: primo turno 06-14, secondo turno 14-22, terzo turno 22-06. (Rif. 10181)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASOREZZO: OPERAI/IE IN LINEA DI MONTAGGIO

Azienda nei pressi di Casorezzo impegnata nella realizzazione di macchine da caffè, cerca 2 OPERAI/IE IN LINEA DI MONTAGGIO, che saranno impegnati nella linea di produzione per l’assemblaggio di macchine da caffè bar. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione e nel settore; patente B. Si offre: orario di lavoro a tempo pieno 08.00/12.00 – 13.30/17.30 e contratto a tempo determinato di 6 mesi con successiva trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 10180)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE

Centro assistenza anziani di Castellanza cerca 1 EDUCATORE/TRICE PROFESSIONALE. Requisiti richiesti: laurea in scienze dell’educazione; esperienza nelle mansioni inerenti alla figura. Si offre orario a tempo pieno in fascia diurna (su 2 turni o a giornata) e contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. 10174)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: FISIOTERAPISTA

Centro assistenza anziani di Castellanza cerca 1 FISIOTERAPISTA. Requisiti richiesti: laurea in fisioterapia; esperienza nella mansione. Si offre orario a tempo pieno in fascia diurna (su 2 turni o a giornata) e contratto di lavoro a tempo determinato. (Rif. 10171)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: INFERMIERE/A

Centro assistenza anziani di Castellanza cerca 1 INFERMIERE/A. Requisiti richiesti: laurea in infermieristica; esperienza nella mansione; disponibilità ad orario su 3 turni. Si offre orario a tempo pieno su 3 turni e contratto a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 10170)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: MANOVALE da impiegare in attività di costruzione e ristrutturazione di edifici

Impresa edile di Magnago cerca 1 MANOVALE da impiegare in attività di costruzione e ristrutturazione di edifici. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nelle mansioni; eventuale domicilio vicino a Magnago; patente B e disponibilità a raggiungere autonomamente i cantieri. Orario settimanale di lavoro: tempo pieno (08:00-12:00 e 13:30-17:30) con contratto a tempo determinato per una durata di 3/4 mesi o eventualmente anche apprendistato. (Rif. 10166)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MANOVALE

Impresa di costruzioni con sede a Busto Arsizio cerca 1 MANOVALE per lo svolgimento di mansioni manuali inerenti la costruzione e ristrutturazione di edifici. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nelle mansioni; formazione in materia di sicurezza sul lavoro (base), antincendio e primo soccorso; preferibile capacità di utilizzare programmi Office, internet ed e-mail; patente di guida B. Orario di lavoro settimanale: tempo pieno (08:00-12:00 e 13:00-17:00), con contratto a tempo determinato per una durata di 3 mesi e possibilità di successivi rinnovi. (Rif. 10163)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MURATORE/TRICE

Impresa di costruzioni con sede a Busto Arsizio cerca 1 MURATORE/TRICE per svolgere le seguenti mansioni: preparazione dei cantieri; lettura dei progetti ed esecuzione di opere murarie; utilizzo di attrezzature edili; coordinamento con i terzi presenti in cantiere. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nelle mansioni; formazione in materia di sicurezza base, antincendio e primo soccorso; preferibile capacità di utilizzare programmi Office, internet ed e-mail; patente di guida B. Orario settimanale di lavoro: tempo pieno (08:00-12:00 e 13:00-17:00), con contratto a tempo determinato per una durata di 3 mesi e possibilità di successivi rinnovi. (Rif. 10162)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATO/A COMMERCIALE ITALIA-ESTERO

Azienda operante nel settore tessile di Busto Arsizio cerca 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE ITALIA-ESTERO. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione e nel settore (follow up ordini produzione e campionario, follow up offerte clienti, avanzamento ed evasione ordini in collegamento con il magazzino, partecipazione a fiere di settore principalmente su Milano, Parigi e Monaco, assicurazione crediti clienti); buona conoscenza del pacchetto Office; buona conoscenza della lingua inglese. Si offre contratto a tempo indeterminato, dopo periodo di prova di 6 mesi, con orario a tempo pieno (8.30-12.30 e 14-18). (Rif. 10145)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MARNATE: ADDETTO/A CARPENTERIA METALLICA

Impresa di CARPENTERIA METALLICA con sede a Marnate cerca 1 ADDETTO/A per svolgere le seguenti attività: posizionamento di lamiere in metallo e acciaio sul letto della macchina laser e su piegatrice; inserimento dati tecnici (già elaborati) sui macchinari di controllo numerico per poter calibrare i lavori di precisione. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nelle mansioni; preferibile domicilio in provincia di Varese; preferibile diploma di perito meccanico; preferibile discreta conoscenza della lingua inglese; patente di guida B; desiderio di imparare e di lavorare; capacità relazionale per interagire con i colleghi. Orario settimanale di lavoro: tempo pieno (08:00-12:30 e 14:00-17:30), con contratto a tempo indeterminato. (Rif. 10144)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: ADDETTI/E PULIZIA DI AREE INTERNE

Impresa multiservizi cerca 3 ADDETTI/E per svolgere in ambito ospedaliero le seguenti attività: PULIZIA e sanificazione DI AREE INTERNE (degenze, ambulatori, aree comuni, sale operatorie ecc.); servizi igienici e raccolta dello sporco. Le attività verranno effettuate presso struttura sanitaria a Castellanza e anche in poliambulatori esterni ad Arese, Lainate e Busto Arsizio. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nelle mansioni; preferibile domicilio in provincia di Varese; licenza media; gradita ma non indispensabile formazione specifica nelle attività in oggetto; patente di guida B. Orario settimanale di lavoro: part-time di 5/6 ore al giorno per 6 giorni (sesta giornata il sabato o la domenica) all’interno della fascia oraria tra le 06:00 e le 22:00. Si offre contratto a tempo determinato. (Rif. 10142)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: ADDETTI/E PULIZIA DI AREE ESTERNE

Impresa multiservizi cerca 3 ADDETTI/E per svolgere in ambito ospedaliero le seguenti attività: PULIZIA DI AREE ESTERNE come ingressi e piastra ecologica; asportazione dei rifiuti prodotti; lavaggio vetri (non in quota); lavaggio di corridoi e scale a freddo e a caldo. Le attività verranno effettuate presso struttura sanitaria con sede in Castellanza, nonché presso poliambulatori esterni ad Arese, Lainate e Busto Arsizio. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nelle mansioni; preferibile domicilio in provincia di Varese; licenza media; gradita ma non indispensabile formazione specifica nelle attività in oggetto; patente di guida B. Orario settimanale di lavoro: part-time di 5/6 ore al giorno per 6 giorni (sesta giornata il sabato o la domenica) all’interno della fascia oraria tra le 06:00 e le 22:00. Si offre contratto a tempo determinato. (Rif. 10141)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: STIRATRICE/TORE ESPERTA/O

Lavanderia di Busto Arsizio cerca 1 STIRATRICE/TORE ESPERTA/O. Requisiti richiesti: pluriennale esperienza nella mansione e nel settore; ottima capacità di stiro di tovagliati, pantaloni, capi spalla, abiti da sposa; discreta conoscenza ed uso del PC. Si offre orario di lavoro part-time 15.00/19.00 e contratto di lavoro a tempo determinato con possibile successiva trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 10139)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: SARTA/O PROTOTIPISTA

Società operante nel settore della produzione di abbigliamento ubicata in zona limitrofa a Busto Arsizio cerca 1 SARTA/O PROTOTIPISTA. La risorsa sarà inserita all’interno del reparto che gestisce le collezioni. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione di sarta/o confezionatrice/tore; autonomia nella realizzazione del primo capo su indicazioni della modellista; capacità di utilizzo di tutte le macchine da cucire; preferibile residenza in zone limitrofe. Si offre: contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno 8.30-12.30 14.00-18.00. (Rif. 10071)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: AUTISTI PATENTE CE, CQC + ADR

Società di autotrasporti cerca per Busto Arsizio 2 AUTISTI PATENTE CE, CQC + ADR. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella conduzione di autoarticolato (trattore stradale + semirimorchio) per trasporto di merci in tank containers; indispensabile patenti CE, CQC e ADR; domicilio preferibilmente nelle vicinanze della sede operativa dell’azienda; disponibilità ad eventuali trasferte notturne. Si offre: contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno (a giornata). Assunzione immediata. (Rif. 10018)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GORLA MINORE: MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A ESPERTO/A

Azienda di Gorla Minore cerca 1 MANUTENTORE/TRICE MECCANICO/A ESPERTO/A. Requisiti richiesti: esperienza nell’installazione ed assemblaggio di impianti elettro-pneumatici, idraulici ed elettrici; montaggio motori e pompe elettriche, lettura disegno meccanico, saldatura ad elettrodo, tubista; reperibilità. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato: 08.00-12.00/14.00-18.00. ASSUNZIONE IMMEDIATA. (Rif. 10016)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A MANUTENZIONE FORNI E MACCHINE PER PANIFICI E PASTICCERIE

Azienda di installazione, vendita e manutenzione attrezzature e forni per la panificazione cerca 1 ADDETTO/A MANUTENZIONE FORNI E MACCHINE PER PANIFICI E PASTICCERIE. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione; diploma; patente B, disponibilità a trasferte. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione ed orario di lavoro a tempo pieno. (Rif. 9986)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: RISORSE da inserire all’interno del REPARTO DI LOGISTICA

Società operante nel settore della grande distribuzione organizzata specializzata in edilizia, bricolage, falegnameria, giardinaggio, illuminazione ed arredo, assume per il punto vendita di Olgiate Olona 2 RISORSE da inserire all’interno del REPARTO DI LOGISTICA. Tali figure provvederanno alle operazioni di carico, scarico e movimentazione di merci, carico dei banchi presenti in magazzino nonché delle consegne a domicilio delle merci presso la clientela. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione e nel settore; possesso di diploma di scuola superiore; competenze informatiche di base; preferibile possesso di patente per l’utilizzo del muletto; patente B e C; disponibilità ad effettuare trasferte presso il punto vendita di Castelletto Ticino. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con orario di lavoro part-time su turni dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.30 alle ore 19.30. (Rif. 9976)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: ELETTRICISTA per impianti civili ed industriali

Azienda di impianti elettrici civili e industriali di Magnago cerca 1 ELETTRICISTA per impianti civili ed industriali, quadri elettrici, automazioni cancelli ed installazione impianti antifurto. Requisiti richiesti: esperienza nello stesso settore e nella stessa mansione; diploma di scuola secondaria di 2° grado; conoscenza ed uso base del PC; patente B. Si offre: orario di lavoro a tempo pieno 08.00/12.00-13.30/17.30 da lunedì a venerdì e contratto a tempo determinato. (Rif. 9975)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: OPERAIO/A AIUTO MANUTENTORE/TRICE IMPIANTI GAS METANO

Azienda di manutenzione impianti gas in zona Castellanza cerca 1 OPERAIO/A AIUTO MANUTENTORE/TRICE IMPIANTI GAS METANO che si occuperà, inizialmente in affiancamento al titolare, della manutenzione degli impianti di riduzione gas metano industriali e di distribuzione civile. Requisiti richiesti: formazione in ambito meccanico o idraulico; preferibile esperienza nella mansione e nel settore; utilizzo del PC; disponibilità a trasferte sul territorio; disponibilità a lavorare occasionalmente il sabato; patente B. Si offre orario a tempo pieno e contratto a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato o contratto di apprendistato, se compatibile con età. (Rif. 9969)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: LATTONIERE/A

Impresa di ristrutturazione tetti con sede a Olgiate Olona cerca 1 LATTONIERE/A da impiegare in attività di lavoro in quota; lavorazione lamiere e pannelli coibentati; carico e scarico di materiali; taglio di legno, metalli e cemento; carpenteria del legno. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nelle mansioni; preferibile residenza nei comuni limitrofi ad Olgiate Olona; diploma; patente B. Orario di lavoro: tempo pieno (08:00-12:00 e 13:30-17:30); si offre contratto a tempo determinato per una durata di 6 mesi, con possibilità di successivo inserimento a tempo indeterminato. (Rif. 9963)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: APPRENDISTA LATTONIERE/A

Impresa di ristrutturazione tetti con sede ad Olgiate Olona cerca 1 APPRENDISTA LATTONIERE/A, da formare ed impiegare in attività di lavoro in quota, assistenza, trasporto di materiali, carico e scarico. Requisiti richiesti: preferibile conoscenza pregressa dei contenuti dell’attività; preferibile residenza in comuni limitrofi ad Olgiate Olona; diploma; patente di guida B. Orario di lavoro: tempo pieno (08:00-12:00 e 13:30-17:30), con contratto di apprendistato. (Rif. 9962)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ASSISTENTE DEL RESPONSABILE DI PRODUZIONE

Azienda di produzione manufatti per edilizia cerca 1 ASSISTENTE DEL RESPONSABILE DI PRODUZIONE in attività di programmazione e verifica del lavoro degli addetti alla produzione, in attività di controllo qualità anche con prove su materiali ed in attività di report giornaliero. Requisiti richiesti: diploma di geometra; esperienza nella mansione e nel settore; capacità di lettura dei disegni di carpenteria ed armatura opere in cemento armato; ottima conoscenza del pacchetto Office; preferibile conoscenza di Autocad, e/o SketchUp; preferibile capacità di redazione computi di opere edili con software; preferibile residenza in zone limitrofe all’azienda; disponibilità al lavoro straordinario ed alla flessibilità oraria; patente B. Si offre orario a tempo pieno e contratto a tempo determinato 12 mesi con possibile trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9953)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: DISEGNATORE/TRICE UFFICIO TECNICO

Azienda di opere edili di Busto Arsizio cerca 1 DISEGNATORE/TRICE UFFICIO TECNICO per la realizzazione di strutture prefabbricate ed opere edili. Requisiti richiesti: titolo di studio geometra; conoscenza di Autocad e SketchUp; ottima conoscenza del pacchetto Office; patente B; preferibile residenza in zone limitrofe all’azienda; disponibilità alla flessibilità di orario e al lavoro straordinario. Si offre: orario a tempo pieno e contratto a tempo determinato 12 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9946)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: AUTISTA CAMION RIBALTABILE E INTERMODALE

Azienda di autotrasporti di Busto Arsizio cerca 1 AUTISTA CAMION RIBALTABILE E INTERMODALE per prevalente attività in cava con ribaltabile e per trasporto intermodale. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione e nel settore; patente C-E + CQC e carta tachigrafica; disponibilità a trasferte in Lombardia, Piemonte e Veneto, prevalentemente in giornata. Si offre orario a tempo pieno e contratto a tempo determinato con possibile trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 9936)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GORLA MAGGIORE: TESSITORE/TRICE TELAI JACQUARD ESPERTO/A

Azienda del settore tessile di Gorla Maggiore cerca 1 TESSITORE/TRICE TELAI JACQUARD ESPERTO/A. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE l’aver maturato ESPERIENZA nella conduzione di telai jacquard; patente B. Si offre: contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00/13.30-17.30. (Rif. 9852)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MANOVALE EDILE

Impresa edile con sede a Busto Arsizio cerca 1 MANOVALE EDILE da impiegare in attività di costruzione e ristrutturazione di edifici. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nelle mansioni; patente di guida B. Si offre lavoro a tempo pieno (08:00-12:00 e 13:00-17:00, dal lunedì al venerdì) con contratto a tempo determinato per una durata di 6 mesi. (Rif. 9830)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MURATORE/TRICE GENERICO/A

Impresa edile con sede a Busto Arsizio cerca 1 MURATORE/TRICE GENERICO/A da impiegare in attività di costruzione e ristrutturazione di edifici. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nelle mansioni; patente di guida B. Si offre lavoro a tempo pieno (08:00-12:00 e 13:00-17:00, dal lunedì al venerdì), con contratto a tempo determinato per una durata di 6 mesi. (Rif. 9829)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: OPERAIO/IA EDILE

Impresa edile con sede a Fagnano Olona cerca 1 OPERAIO/IA EDILE per svolgere mansioni di aiuto muratore/trice, autista e di riordino nei cantieri. Requisiti richiesti: conoscenza degli attrezzi dell’attività (manuali e non); preferibile esperienza pregressa nelle mansioni; preferibile possesso di attestato di corsi quali PLE, carrello elevatore o macchine movimento terra; indispensabile patente di guida B, preferibile patente di guida C. Si offre lavoro a tempo pieno, con orario settimanale 08:00-12:00 e 13:30-17:30 da lunedì a venerdì. (Rif. 9825)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: RAMISTA ESPERTO/A CAPO MACCHINA

Tintoria nelle immediate vicinanze di Busto Arsizio cerca 1 RAMISTA ESPERTO/A CAPO MACCHINA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nel gestire in autonomia il macchinario. Si offre: contratto da concordare ed orario di lavoro su due turni: 07.00-14.30/14.00-21.30. (Rif. 9791)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: AUTISTI/E PATENTE C+CQC-MAGAZZINO-PREPARAZIONE TESSUTI

Tintoria nelle immediate vicinanze di Busto Arsizio cerca 2 AUTISTI/E PATENTE C+CQC-MAGAZZINO-PREPARAZIONE TESSUTI. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione; patente C + CQC; gestione magazzino e preparazione tessuti; disponibilità alle trasferte in giornata. Si offre: contratto da concordare ed orario di lavoro a tempo pieno. (Rif. 9790)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: FIGURA DI ESPERTO/A NEL SETTORE DEI SERRAMENTI

Azienda con sede a Busto Arsizio operante nel settore serramenti cerca: 1 FIGURA DI ESPERTO/A NEL SETTORE DEI SERRAMENTI, per svolgere la mansione di installazione e posa serramenti. Requisiti richiesti: esperienza nella posa dei serramenti; preferibile patente B. Si offre: contratto a tempo indeterminato con periodo di prova di mesi 1 e con orario di lavoro pieno 08.00-12.00/13.30-17.30. (Rif. 9658)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: FIGURA DI AIUTO POSATORE/TRICE

Azienda con sede a Busto Arsizio operante nel settore serramenti, cerca 1 FIGURA DI AIUTO POSATORE/TRICE, per svolgere la mansione di installazione e posa serramenti. Requisiti richiesti: esperienza minima con l’uso di attrezzatura, trapani avvitatori ecc.. Preferibile patente B. Si offre: contratto a tempo indeterminato con periodo di prova di mesi 1 e con orario di lavoro pieno 08.00-12.00/13.30-17.30. (Rif. 9657)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: TECNICO/A ANTINCENDIO MANUTENTORE/TRICE

Azienda con sede a Castellanza, operante nel settore antincendio, cerca 2 figure di TECNICO/A ANTINCENDIO MANUTENTORE/TRICE per svolgere la mansione di operaio/a addetto/a all’installazione e manutenzione impianti di spegnimento antincendio. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nell’installazione e manutenzione di estintori, sistemi idrante, gruppi di spinta, sistemi di evacuazione fumi calore, impianti sprinkler, impianti elettrici in tensione, sistemi di rilevazione e spegnimento automatico ecc.; diploma scuola superiore; buon uso pacchetto Office; conoscenza disegno tecnico, impiantistica meccanica – termoidraulica ed elettrica; norme di riferimento previste dalle leggi e regolamenti per l’installazione degli impianti di spegnimento oltre che precisione; ottima manualità. Preferibile patente B. Si offre: contratto tempo determinato inziale con possibilità di rinnovo a tempo indeterminato con orario di lavoro pieno 08.00-12.00/14.00-18.00. (Rif. 9619)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: ADDETTO/A TORNIO TRADIZIONALE

Azienda del settore metalmeccanico di Olgiate Olona cerca 1 ADDETTO/A TORNIO TRADIZIONALE. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE l’aver maturato ESPERIENZA su TORNI TRADIZIONALI medio grandi per la preparazione e finitura di rulli dimensioni fino a 700 x 6000 mm., conoscenza lettura disegni tecnici e strumenti di misura; costituirà titolo preferenziale l’aver maturato esperienza anche su torni CNC; preferibile residenza nelle immediate vicinanze di Olgiate Olona; utilizzo strumenti informatici. Si offre: contratto da concordare ed orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00 / 14.00-18.00 da lunedì a venerdì. (Rif. 9546)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TIROCINIO COME INSTALLATORE/TRICE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI

Azienda operante nel settore termoidraulico di Busto Arsizio offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO COME INSTALLATORE/TRICE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI. La risorsa affiancherà una figura senior nell’installazione e riparazione di impianti termoidraulici, utilizzando attrezzature manuali e relazionandosi con gli altri dipendenti ed il titolare. Requisiti richiesti: Patente B; automunito/a; disponibilità a trasferte in accompagnamento al tutor aziendale; preferibile diploma e forte motivazione ad imparare il mestiere. Durata del tirocinio 6 mesi; orario a tempo pieno (lun-ven: 8-12 / 13.30-17.30; sab: 8-12). Indennità di partecipazione di Euro 900. (Rif. 10326)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TIROCINANTE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI BARISTA-BARMAN

Bar con sede in Busto Arsizio ricerca 1 TIROCINANTE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ DI BARISTA-BARMAN. La risorsa, affiancata da un tutor, avrà modo di applicare tecniche di accoglienza della clientela, di presentazione e servizio di piatti freddi e bevande, di allestimento banconi bar nonché di imparare le procedure di avvio ed utilizzo dei principali macchinari da bar etc. La risorsa avrà modo di interfacciarsi con il titolare e la clientela. Requisiti richiesti: preferibile buona conoscenza della lingua inglese e domicilio nelle vicinanze del bar (in alternativa possesso di patente B). Si offre: tirocinio della durata di 12 mesi a tempo pieno su turni pomeridiani/serali (15-23) dal lunedì al sabato. Riconosciuta indennità di partecipazione pari a 700 euro. (Rif. 10292)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

VANZAGHELLO: RISORSA PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI MANUTENTORE MACCHINE PER IL CONFEZIONAMENTO

Società operante nell’ambito delle attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi di prodotti alimentari e non solo, ubicata in Vanzaghello (MI), ricerca 1 RISORSA PER LO SVOLGIMENTO DI UN TIROCINIO PER IL PROFILO PROFESSIONALE DI MANUTENTORE MACCHINE PER IL CONFEZIONAMENTO. Durante il tirocinio, che avrà una durata di 3 o 4 mesi (da concordare anche in base alle esigenze dei candidati/e), il/la tirocinante, affiancato/a da un tutor, imparerà ad effettuare la manutenzione ordinaria dei macchinari per il confezionamento dei prodotti di confezionamento. Le risorse si interfacceranno con preposti/e, colleghi/e ed apprendisti/e. Requisiti richiesti: preferibile conseguimento del diploma triennale di istituto professionale o quinquennale di scuola superiore. Si offre: opportunità formativa di tirocinio a tempo pieno da lunedì al venerdì con orario di lavoro part-time (8,00-12.30); la Società riconosce al tirocinante indennità di partecipazione di euro 350. (Rif. 10259)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TIROCINIO COME INSTALLATORE/TRICE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO

Impresa del settore idraulico con sede a Busto Arsizio offre possibilità di effettuare 1 TIROCINIO per una durata di 6 mesi come INSTALLATORE/TRICE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI E DI CONDIZIONAMENTO. La risorsa verrà formata in attività quali aiuto posa dei tubi acqua dedicati a riscaldamento, condizionamento e sanitario e aiuto posa caldaie, sanitari, condizionatori e caloriferi, impiegando utensili manuali e relazionandosi con gli altri addetti. Requisiti richiesti: diploma di scuola superiore; patente B; capacità di utilizzare PC e terminali informatici. orario settimanale: tempo pieno dal lunedì al sabato, dalle 08:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30. Previsto rimborso mensile. (Rif. 10054)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: TIROCINIO OPERATORE/TRICE VENDITA SPECIALIZZATO/A

Società operante nel settore della grande distribuzione organizzata, specializzata nel settore Horeca, ricerca 3 RISORSE per lo svolgimento di un TIROCINIO per il profilo professionale di OPERATORE/TRICE VENDITA SPECIALIZZATO/A. Durante il tirocinio, che avrà una durata di 6 mesi, i/le tirocinanti, affiancati/e da un tutor, impareranno a svolgere le principali operazioni di vendita tra cui fornire informazioni tecnico commerciali alla clientela ed allestire banchi di vendita della merce secondo criteri di esposizione e promozione indicati dalla Direzione. Le risorse si interfacceranno con la clientela ed i colleghi del punto vendita. Si richiede interesse per il mondo dei freschissimi e voglia di conoscenza del prodotto, con focus mirato su specialità-surgelati, pescheria, ortofrutta. Requisiti richiesti: diploma triennale di istituto professionale o quinquennale di scuola superiore; conoscenza ed utilizzo di applicativi informatici base quali Outlook ed Excel; conoscenza discreta della lingua inglese. (Rif. 9999)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

VERGIATE: RIMAGLIATRICE/ORE

Azienda tessile vicinanze Vergiate cerca 1 RIMAGLIATRICE/ORE. La risorsa dovrà occuparsi della rimagliatura su apparecchiatura rotonda apposita. Si chiede esperienza nella mansione e conoscenza della macchina da rimaglio. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 10334)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VERGIATE: CUCITRICE/ORE MACCHINA PIANA

Azienda tessile vicinanze Vergiate cerca 1 CUCITRICE/ORE MACCHINA PIANA. La risorsa dovrà principalmente occuparsi degli attacchi zip su cardigan e polo. E’ richiesta la conoscenza e l’utilizzo della macchina piana per maglieria e molta manualità. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 10333)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VERGIATE: STIRATRICE/ORE esperta/o

Azienda tessile vicinanze Vergiate cerca 1 STIRATRICE/ORE esperta/o. La risorsa si occuperà di stirare maglie da uomo prodotte direttamente dall’azienda. E’ richiesta esperienza pregressa nel settore e massima precisione nello svolgimento della mansione, disponibilità a lavorare il sabato. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif.10331)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

OGGIONA CON SANTO STEFANO: TORNITORE/TRICE CNC

Azienda operante nel settore metalmeccanico sita ad Oggiona con Santo Stefano cerca 1 TORNITORE/TRICE CNC. La figura si occuperà della programmazione delle macchine, di carico e scarico del materiale, cambio utensili e lavorazione articoli non in serie. Si offre: contratto a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno. (Rif. 10328)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: IMPIEGATA/O OPERATIVA/O

Azienda operante nel settore chimico sita a Lonate Pozzolo cerca 1 IMPIEGATA/O OPERATIVA/O prima esperienza per sostituzione maternità. La figura dovrà occuparsi della predisposizione bolle di spedizione, attività di archiviazione, rispondere al telefono. Requisiti richiesti: diploma di perita/o commerciale o segretaria/o di azienda; discreta conoscenza della lingua inglese; possesso patente B. Si offre: contratto a tempo determinato per sostituzione maternità con orario di lavoro full-time dal lunedì al venerdì. (Rif. 10322)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CARNAGO: IMPIEGATA/O COMMERCIALE

Azienda specializzata nella vendita e riparazione di lettori di codice a barre ed affini cerca 1 IMPIEGATA/O COMMERCIALE per prossima apertura sede a Carnago. La risorsa dovrà occuparsi di contattare telefonicamente nuovi potenziali acquirenti; utilizzo dei principali strumenti informatici per la stesura di offerte ed attività di mailing. Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo commercio/marketing; utilizzo di base del pacchetto Office; conoscenza discreta della lingua inglese. Si offre contratto di apprendistato a tempo pieno. Periodo presunto assunzione: settembre/ottobre 2022. (Rif. 10320)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CARNAGO: APPRENDISTA TECNICO/A ELETTRONICO/A

Azienda specializzata nella vendita e riparazione di lettori di codice a barre ed affini cerca 1 APPRENDISTA TECNICO/A ELETTRONICO/A per prossima apertura sede a Carnago. La risorsa dovrà occuparsi della riparazione e manutenzione di dispositivi informatici (ad esempio: palmari; cellulari e relativi accessori), saldare a stagno ed utilizzare i principali strumenti del laboratorio. Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo elettronico/elettrotecnico; utilizzo di base del pacchetto Office. Si offre contratto di apprendistato a tempo pieno. Periodo presunto assunzione: settembre/ottobre 2022. (Rif. 10319)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SESTO CALENDE: APPRENDISTA IMPIEGATO/A COMMERCIALE

Azienda specializzata nella vendita di macchinari per la lavorazione del legno operante nelle vicinanze di Sesto Calende cerca 1 APPRENDISTA IMPIEGATO/A COMMERCIALE. La risorsa dovrà occuparsi della gestione delle inserzioni di vendita sui portali; gestione newsletter; pubblicità sui social network ed altre attività connesse. Requisiti richiesti: preferibile diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo meccanico/meccatronico; utilizzo di base del pacchetto Office; discreta conoscenza della lingua inglese; patente B. Si richiede inoltre dopo la conclusione del periodo formativo dell’apprendistato la disponibilità alle trasferte in Italia ed all’estero. Si offre contratto di apprendistato a tempo pieno. (Rif. 10316)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: APPRENDISTA GIARDINIERE/A

Azienda specializzata nella manutenzione del verde operante nelle vicinanze di Samarate cerca 1 APPRENDISTA GIARDINIERE/A. La risorsa dovrà occuparsi della cura e manutenzione del verde. Requisiti richiesti: licenza media; patente B. Si offre contratto di apprendistato a tempo pieno. (Rif. 10308)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: GIARDINIERE/A

Azienda specializzata nella manutenzione del verde operante nelle vicinanze di Samarate cerca 1 GIARDINIERE/A. La risorsa dovrà occuparsi della cura e manutenzione del verde. Requisiti richiesti: licenza media; esperienza pregressa nel ruolo; patente B. Si offre contratto a tempo pieno ed indeterminato (Rif. 10307)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: IMPIEGATA/O CONTABILE JUNIOR

Azienda operante nel settore delle materie plastiche, sita a Gallarate, cerca 1 IMPIEGATA/O CONTABILE JUNIOR. La figura dovrà occuparsi della registrazione delle fatture, controllo nota spesa dipendenti, predisposizione bonifici fornitori, supporto nelle attività di chiusura mensili/annuali, liquidazione IVA, tenuta libri contabili, supporto nelle attività di credit controlling e coordinamento con le funzioni interne all’azienda per la risoluzione di eventuali problematiche. Requisiti richiesti: diploma di ragioneria o laurea in economia; conoscenza base della contabilità generale e contabilità fornitori; esperienza nella mansione (gradita provenienza da studi professionali); ottima conoscenza dei programmi Word, Excel; patente B; conoscenza base della lingua inglese. Si offre: contratto a tempo determinato di 12 mesi eventualmente prorogabili con orario di lavoro full-time. (Rif. 10294)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASSANO MAGNAGO: IMPIEGATA/O CONTABILE

Studio professionale, sito a Cassano Magnago, cerca 1 IMPIEGATA/O CONTABILE. La figura dovrà occuparsi della attività di gestione della contabilità semplificata, ordinaria ed adempimenti connessi. Requisiti richiesti: diploma di ragioneria e/o laurea in economia; esperienza nella mansione, anche minima; ottima conoscenza dei programmi Word, Excel ed Outlook; patente B. Si offre: contratto a tempo indeterminato part-time flessibile. (Rif. 10289)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VERGIATE: CAMERIERE/A

Ristorante nei pressi di Vergiate cerca 1 CAMERIERE/A. Requisiti richiesti: patente B. Si offre contratto di lavoro intermittente. (Rif. 10275)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VERGIATE: AIUTO CUOCO/A

Ristorante nei pressi di Vergiate cerca 1 AIUTO CUOCO/A. Requisiti richiesti: patente B. Si offre contratto di lavoro intermittente. (Rif. 10274)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CARDANO AL CAMPO: OPERAIO/A GENERICO

Impresa di impianti elettrici nei pressi di Cardano al Campo cerca 1 OPERAIO/A GENERICO. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nel settore e patente B. Si offre contratto a tempo determinato full -time. (Rif. 10271)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

ANGERA: MURATORE/TRICE

Azienda specializzata nella costruzione di edifici residenziali e non residenziali operante nelle vicinanze di Angera cerca 1 MURATORE/TRICE. La risorsa dovrà occuparsi di muratura, intonaco, cappotto termico ed altre attività connesse. Requisiti richiesti: patente B; esperienza pregressa nel ruolo. Si offre contratto a tempo pieno e determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 10251)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: APPRENDISTA ADDETTA/O AL TAGLIO E PIEGATURA

Azienda operante nel settore dell’artigianato tessile, sita a Ferno, cerca 1 APPRENDISTA ADDETTA/O AL TAGLIO E PIEGATURA. La risorsa si occuperà del taglio manuale, della piegatura della biancheria e del controllo qualità della merce. Requisiti: età compatibile con il contratto di apprendistato (18-29 anni), patente B. Si offre: contratto di apprendistato. (Rif. 10250)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: MANUTENTORE/TRICE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE

Azienda leader operante nel settore della metalmeccanica industriale, con filiale nei pressi di Gallarate, cerca 1 MANUTENTORE/TRICE IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTE. La risorsa si occuperà della manutenzione su diversi punti vendita distribuiti nella provincia di Varese e province limitrofe. Nello specifico la risorsa dovrà occuparsi di riparare guasti alle pompe, verificare il corretto funzionamento dell’erogatore, ripristino di luci o altri pezzi di ricambio, effettuare prove di erogazione ed infine avrà il compito di compilare dei rapporti attraverso l’uso di palmari aziendali. La presente offerta è rivolta anche a figure prive di esperienza. Si richiede: possesso patente B; dimestichezza nell’uso di palmari. Si offre: contratto a tempo determinato full-time, con successiva eventuale possibilità di assunzione a tempo indeterminato (Rif. 10243).

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: IMPIEGATA/O BACK OFFICE

Azienda operante nel settore della logistica e dei trasporti, sita a Gallarate, cerca 1 IMPIEGATA/O BACK OFFICE. La risorsa si occuperà della gestione degli ordini e del contatto con clienti e fornitori, predisposizioni lettere di vettura. Si richiede: pregressa esperienza nel ruolo; ottima conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta per costante contatto con clienti e fornitori esteri; buona conoscenza degli applicativi Excel, word; possesso patente B. Si offre: contratto a tempo determinato part-time dal lunedì al venerdì, con successiva eventuale possibilità di assunzione a tempo indeterminato full-time. (Rif. 10238)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: IDRAULICI/CHE (AMBITO CIVILE)

Azienda specializzata nella costruzione e montaggio di impianti termoidraulici e meccanici, manutenzione meccanica e montaggio di macchine industriali cerca 2 IDRAULICI/CHE (AMBITO CIVILE). Le risorse dovranno occuparsi di realizzare impianti idraulici civili, impianti di riscaldamento e condizionamento, centrali termiche delle abitazioni. Requisiti richiesti: patente B; pregressa esperienza nel ruolo oppure titolo di studio attinente; disponibilità alle trasferte in Italia. Si offre contratto a tempo pieno e determinato finalizzato ad eventuale stabilizzazione (Rif. 10231)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: MANUTENTORI/TRICI MECCANICI/CHE MONTATORI/TRICI

Azienda specializzata nella costruzione e montaggio di impianti termoidraulici e meccanici, manutenzione meccanica e montaggio di macchine industriali cerca 2 MANUTENTORI/TRICI MECCANICI/CHE MONTATORI/TRICI. Le risorse dovranno occuparsi di individuare guasti e riparazioni, smontaggio e montaggio di macchinari industriali. Requisiti richiesti: patente B; pregressa esperienza nel ruolo oppure titolo di studio attinente; disponibilità alle trasferte in Italia ed all’estero. Si offre contratto a tempo pieno e determinato finalizzato ad eventuale stabilizzazione. (Rif. 10230)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: TUBISTI/E SALDATORI/TRICI

Azienda specializzata nella costruzione e montaggio di impianti termoidraulici e meccanici, manutenzione meccanica e montaggio di macchine industriali cerca 2 TUBISTI/E SALDATORI/TRICI. Le risorse dovranno occuparsi di realizzare tubazioni, collegamenti idraulici, manutenzione di impianti industriali, costruzione di centrali termiche industriali. Requisiti richiesti: patente B; pregressa esperienza nel ruolo oppure titolo di studio attinente; disponibilità alle trasferte in Italia. Si offre contratto a tempo pieno e determinato finalizzato ad eventuale stabilizzazione. (Rif. 10229)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VERGIATE: ADDETTA/O AL CONTROLLO QUALITA’ E FINITURA

Azienda operante nel settore metalmeccanico con sede a Vergiate cerca 1 ADDETTA/O AL CONTROLLO QUALITA’ E FINITURA. La figura si occuperà del controllo qualità del pezzo meccanico, con l’utilizzo di macchinari digitalizzati e strumentazione da banco, quali calibro e micrometro, della rifinitura manuale e del confezionamento. Requisiti richiesti: conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura; esperienza nella mansione. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno. (Rif. 10214)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VERGIATE: FRESATORE/TRICE SU MACCHINE CNC

Azienda operante nel settore metalmeccanico con sede a Vergiate cerca 1 FRESATORE/TRICE SU MACCHINE CNC. La figura si occuperà della programmazione delle macchine, di carico e scarico del materiale, cambio utensili. Requisiti richiesti: conoscenza del disegno meccanico e degli strumenti di misura; esperienza nella mansione. Preferibile, ma non indispensabile, la conoscenza del linguaggio Heidenhain. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno. (Rif. 10213)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VERGIATE: TORNITORE/TRICE SU MACCHINE CNC

Azienda operante nel settore metalmeccanico con sede a Vergiate cerca 1 TORNITORE/TRICE SU MACCHINE CNC. La figura si occuperà della programmazione delle macchine, di carico e scarico del materiale, cambio utensili. Requisiti richiesti: conoscenza del disegno meccanico, della programmazione Fanuc e degli strumenti di misura; esperienza nella mansione. Si offre contratto di lavoro a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno. Verranno valutati anche candidati/e privi/e di esperienza, per i quali rappresentano requisiti indispensabili il diploma tecnico o professionale con indirizzo meccanico e età compatibile con il contratto di apprendistato (18-29 anni). (Rif. 10212)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

OGGIONA CON SANTO STEFANO: MECCANICO/A RIPARATORE/TRICE D’AUTO

Artigiano settore autoveicoli nelle vicinanze di Oggiona con Santo Stefano cerca 1 MECCANICO/A RIPARATORE/TRICE D’AUTO. La risorsa si occuperà delle attività di riparazione auto in completa autonomia. Requisiti richiesti: esperienza pluriennale nella mansione; patente B. Si offre contratto a tempo pieno ed indeterminato. (Rif. 10209)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: RESPONSABILE REPARTO TINTORIA/TESSUTI

Tintoria industriale nei pressi di Gallarate cerca 1 RESPONSABILE REPARTO TINTORIA/TESSUTI. La risorsa assumerà la direzione del reparto tintoria e del laboratorio, si occuperà del controllo qualità e dei rapporti con clienti e fornitori. Requisiti richiesti: diploma di perito chimico tintore/tessile; buone capacità di utilizzo del programma di ricettazione strumentale Data Color Xrite; esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto a tempo indeterminato full-time. (Rif. 10201)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: IDRAULICO/A

Azienda specializzata nella manutenzione di distributori di carburante operante nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 IDRAULICO/A. La risorsa dovrà occuparsi di svolgere lavori idraulici presso le sedi dei distributori di carburante. Requisiti richiesti: patente B (automunito/a); esperienza pregressa nel ruolo; disponibilità alle trasferte per effettuare lavori presso cantieri presenti in diverse province della Lombardia. Si offre contratto a tempo pieno e determinato finalizzato ad eventuale successiva stabilizzazione. (Rif. 10198)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: MURATORI/TRICI

Azienda specializzata nella manutenzione di distributori di carburante operante nelle vicinanze di Gallarate cerca 2 MURATORI/TRICI. Le risorse dovranno occuparsi di svolgere lavori edili presso le sedi dei distributori di carburante. Requisiti richiesti: patente B (automuniti/e); esperienza pregressa nel ruolo; disponibilità alle trasferte per effettuare lavori presso cantieri presenti in diverse province della Lombardia. Si offre contratto a tempo pieno e determinato finalizzato ad eventuale successiva stabilizzazione. (Rif. 10197)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASSANO MAGNAGO: APPRENDISTI/E IDRAULICI/CHE

Azienda operante nel settore termoidraulico sita a Cassano Magnago cerca 2 APPRENDISTI/E IDRAULICI/CHE. Le figure si occuperanno del carico e scarico della merce, affiancare figure esperte nell’istallazione di impianti di riscaldamento, condizionamento, caldaie e sanitari. Requisiti richiesti: età compatibile con la figura contrattuale dell’apprendistato (18 – 29 anni); patente B. Si offre contratto di apprendistato con orario di lavoro full -time. (Rif. 10196)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: TRAFILATRICI/TORI

Azienda specializzata nella granulazione di materie plastiche operante nelle vicinanze di Lonate Pozzolo cerca 2 TRAFILATRICI/TORI. Le risorse si occuperanno dell’utilizzo di impianti adibiti alla produzione di compound di PVC ed attività connesse. Requisiti richiesti: patente B; preferibile esperienza pregressa nel ruolo; gradito il possesso del patentino del muletto. Si offre contratto a tempo indeterminato e pieno con 2 turni diurni da alternarsi settimanalmente (Rif. 10188)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: OPERAIA/O DI PRODUZIONE

Azienda specializzata nella lavorazione di materie plastiche operante nelle vicinanze di Lonate Pozzolo cerca 1 OPERAIA/O DI PRODUZIONE. La risorsa dovrà occuparsi dell’utilizzo delle trafile per la produzione di tubetti e guaine morbide in PVC ed attività connesse di imballaggio e spedizione. Requisiti richiesti: preferibile diploma di istruzione secondaria di secondo grado; utilizzo di base del computer; patente B (automunita/o); patentino del muletto; pregressa esperienza nel ruolo. Si offre contratto a tempo indeterminato part-time finalizzato ad eventuale trasformazione a tempo pieno. (Rif. 10186)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CAIRATE: PIEGATRICE/TORE CONFEZIONATRICE/TORE

Azienda tessile nei pressi di Cairate cerca 1 PIEGATRICE/TORE CONFEZIONATRICE/TORE. La risorsa si occuperà di piegatura e confezionamento a macchina su tovagliato alberghiero. Requisiti richiesti: breve esperienza nel settore; patente B. Si offre contratto a tempo pieno determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato. Rif. (10178)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CAIRATE: CUCITRICE/TORE PER TOVAGLIATO

Azienda tessile vicinanze di Cairate cerca 1 CUCITRICE/TORE PER TOVAGLIATO. La risorsa si occuperà di cucire con macchina piana biancheria da tavola e da letto. Requisiti: esperienza nel settore, patente B. Si offre contratto a tempo pieno determinato con la possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. Rif. (10177)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LONATE POZZOLO: OPERAIA/O ADDETTA/O ALLA PIEGATURA DELLA LAMIERA E AL TAGLIO DI PEZZI MECCANICI

Azienda nel settore metalmeccanico con sede a Lonate Pozzolo cerca 1 OPERAIA/O ADDETTA/O ALLA PIEGATURA DELLA LAMIERA E AL TAGLIO DI PEZZI MECCANICI. La figura si occuperà di programmare il macchinario, di carico, scarico e controllo qualità visivo e con strumenti di precisione. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione. Si offre: contratto a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno. Verranno valutati anche candidati/e privi/e di esperienza, per i quali rappresentano requisiti indispensabili il diploma tecnico o professionale con indirizzo meccanico ed età compatibile con il contratto di apprendistato (18-29 anni). (Rif. 10169)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: AUTISTA

Azienda operante nel settore dei trasporti, sita a Gallarate, cerca 1 AUTISTA. La risorsa dovrà occuparsi del trasporto e dell’assistenza ai clienti dall’arrivo sino alla partenza. Requisiti richiesti: possesso patente B; pregressa esperienza nel ruolo, anche minima; disponibilità a lavorare nei week end. Rappresenta un requisito preferenziale la buona conoscenza della lingua inglese. Si offre: contratto a tempo determinato con orario di lavoro distribuito su tre turni giornalieri. (Rif. 10158)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

ISPRA: LAVAPIATTI

Ristorante nei pressi di Ispra cerca 1 LAVAPIATTI. La risorsa si occuperà del lavaggio degli utensili, piatti e stoviglie e della pulizia della cucina. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto di lavoro intermittente. (Rif. 10131)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

ISPRA: CAMERIERE/A

Ristorante nei pressi di Ispra cerca 1 CAMERIERE/A. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto di lavoro intermittente. (Rif. 10124)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

ISPRA: AIUTO CUOCO/A

Ristorante nei pressi di Ispra cerca 1 AIUTO CUOCO/A. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nella mansione. Si offre: contratto a tempo pieno e determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 10123)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: ADDETTO/A AI SERVIZI MENSA

Società cooperativa sociale nei pressi di Gallarate cerca 1 ADDETTO/A AI SERVIZI MENSA. La risorsa si occuperà dello sporzionamento delle pietanze e del lavaggio delle stoviglie. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato part-time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 10122)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: AIUTO CUOCO/A

Società cooperativa sociale nei pressi di Gallarate cerca 1 AIUTO CUOCO/A per mensa ospedaliera. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato part-time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 10121)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: CUOCO/A CAPOPARTITA

Società cooperativa sociale nei pressi di Gallarate cerca 1 CUOCO/A CAPOPARTITA per mensa ospedaliera. La risorsa dovrà coordinare e supervisionare la brigata di cucina e si occuperà della preparazione delle pietanze e della gestione del magazzino. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella mansione. Si offre: contratto a tempo pieno e determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 10120)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: OPERATRICI/TORI PLURISERVIZIO

Azienda leader nel settore della ristorazione veloce nei pressi di Ferno cerca 10 OPERATRICI/TORI PLURISERVIZIO. Le risorse si occuperanno dell’accoglienza clienti, della preparazione di cibi e bevande e della cura e pulizia delle aree del locale. Si richiede: patente B; preferibile una minima esperienza nel settore. Si offre: contratto a tempo determinato su turni part-time/full-time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 10119)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: IMPIEGATA/O COMMERCIALE-AMMINISTRATIVA/O

Azienda specializzata in servizi di spedizioni, grafica e stampa operante nelle vicinanze di Somma Lombardo cerca 1 IMPIEGATA/O COMMERCIALE-AMMINISTRATIVA/O. La risorsa si occuperà della presentazione e vendita dei servizi e della gestione delle spedizioni. Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; conoscenza di base del pacchetto Office; preferibile conoscenza di base software di grafica; conoscenza di base della lingua inglese; patente B; preferibile esperienza pregressa nel ruolo. Si offre contratto a tempo determinato part-time finalizzato ad eventuale successiva stabilizzazione. (Rif. 10114)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: IMPIEGATA/O CONTABILE-AMMINISTRATIVA/O

Azienda specializzata in servizi di spedizioni, grafica e stampa operante nelle vicinanze di Somma Lombardo cerca 1 IMPIEGATA/O CONTABILE-AMMINISTRATIVA/O. La risorsa dovrà interfacciarsi con clienti e fornitori e si occuperà della gestione delle spedizioni, effettuazione preventivi, controllo fatture. Requisiti richiesti: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; conoscenza di base del pacchetto Office; conoscenza di base della lingua inglese; patente B; preferibile esperienza pregressa nel ruolo. Si offre contratto a tempo pieno ed indeterminato. (Rif. 10113)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: CUCITRICE/TORE

Azienda tessile settore abbigliamento nelle vicinanze di Somma Lombardo cerca 1 CUCITRICE/TORE addetta/o alla macchina taglia e cuci e/o macchina piana. La risorsa si occuperà della cucitura di spalle, maniche, fianchi, tasche e colli delle maglie e dell’assemblaggio del capo. Requisiti richiesti: Esperienza nella mansione, patente B. Si offre contratto a tempo determinato a tempo pieno di 3 mesi con possibilità trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 10110)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

VERGIATE: IMPIEGATA/O CONTABILE

Studio professionale, sito a Vergiate, cerca 1 IMPIEGATA/O CONTABILE. La figura dovrà occuparsi della gestione in autonomia della contabilità, dalla contabilità base sino al bilancio e delle dichiarazioni fiscali. Requisiti richiesti: preferibile diploma di ragioneria od affini; esperienza nella mansione (gradita provenienza da studi professionali); ottima conoscenza dei programmi Word, Excel e Outlook; patente B. Si offre: contratto a tempo indeterminato part-time. (Rif. 10109)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

MERCALLO: MAGAZZINIERE/A

Azienda operante nel settore medicale commercio all’ingrosso nelle vicinanze di Mercallo cerca 1 MAGAZZINIERE/A. La risorsa si occuperà di scarico e carico merci, sistemazione dei prodotti sugli scaffali, imballaggi e spedizioni attraverso l’utilizzo di un gestionale dedicato. E’ richiesto il diploma di maturità area tecnica; breve esperienza nella mansione; buon utilizzo del PC; patente B. Inoltre è preferibile una conoscenza di base della lingua inglese. Si offre contratto full time a tempo determinato o di apprendistato. (Rif. 9338)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SESTO CALENDE: TIROCINANTE ELETTRICISTA

Azienda specializzata nell’installazione di impianti elettrici operante nelle vicinanze di Sesto Calende cerca 1 TIROCINANTE ELETTRICISTA. La risorsa dovrà occuparsi dell’installazione e manutenzione di impianti elettrici in ambito civile ed industriale. Requisiti richiesti: preferibile diploma o qualifica professionale inerente al ruolo; patente B (automunita/o); utilizzo di base del PC. Si offre tirocinio extracurriculare a tempo pieno. (Rif. 10255)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: AUTISTI/E MAGAZZINIERI/E con patente B

Azienda operante nel settore del commercio alimentare di frutta e verdura, con sede nella zona di Laveno Mombello, ricerca 2 AUTISTI/E MAGAZZINIERI/E con patente B che si occupino di preparare gli ordini, caricarli sul furgone aziendale e consegnarli ai clienti con il furgone aziendale. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione e nel settore; possesso di patente B ed essere automuniti/e; residenza in zona Laveno Mombello; licenza media; sapere utilizzare il PC. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato per la durata di sei mesi; orario di lavoro a tempo pieno 07.00 – 15.00. (Rif. 10325 MF)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: ELETTRICISTA

Azienda operante nel settore elettrico cerca 1 ELETTRICISTA per la zona di Laveno Mombello. Il candidato si occuperà di mansioni di base, quali tiraggio di cavi elettrici; E’ preferibile una precedente esperienza nel ruolo; sono richieste: patente B e disponibilità a trasferte. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato di 3 mesi con possibilità di proroghe. (Rif. 10323 VS)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

CADEGLIANO VICONAGO: CONDUCENTE DI FURGONE

Azienda addetta alla produzione di pane e prodotti di panetteria freschi cerca 1 CONDUCENTE DI FURGONE. La persona cercata si occuperà di trasportare il pane e consegnarlo ai clienti. Orario di lavoro part-time dalle 02:00 alle 07:00. Necessario possesso patente B. Contratto di lavoro offerto: determinato. (Rif. 10321 VT)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

MESENZANA: BARISTI/E

Panificio industriale e artigianale cerca 2 BARISTI/E. Le persone cercate dovranno svolgere la seguente attività: vendita di prodotti da forno e servizio bar. L’orario di lavoro può essere o part-time dalle 16:00 alle 22 :00 o lavoro a tempo pieno dalla 5:00 alle 13:00 o dalle 13:00 alle 21:00. Necessario possesso patente B. Contratto di lavoro offerto: determinato. (Rif. 10301)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: OPERAIO/IA ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Azienda operante a Laveno-Mombello cerca 1 OPERAIO/IA ADDETTO/A ALLE PULIZIE. Offre: contratto a tempo determinato. Orario di lavoro part-time su turni (15 ore). (Rif. 10299)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: AUSILIARI/IE-SOCIO ASSISTENZIALI (ASA)

Cooperativa sociale ricerca, per la zona di Laveno Mombello, 5 AUSILIARI/IE-SOCIO ASSISTENZIALI (ASA). Le figure richieste potranno lavorare all’interno di Residenza Sanitaria Assistenziale e/o prestare assistenza domiciliare. Necessario aver conseguito la qualifica prevista per la mansione richiesta. Preferibile, ma non indispensabile, esperienza pregressa. Si richiede buona conoscenza della lingua italiana. Orario di lavoro su due turni (7-14 o 14-21) per sei giorni la settimana. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi con possibile proroga ed eventuale stabilizzazione. (Rif. 10281 PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: OPERATORI/TRICI SOCIO SANITARI

Cooperativa sociale ricerca, per la zona di Laveno Mombello, 5 OPERATORI/TRICI SOCIO SANITARI. Le figure richieste potranno lavorare all’interno di Residenza Sanitaria Assistenziale e/o prestare assistenza domiciliare. Necessario aver conseguito la qualifica prevista per la mansione richiesta. Preferibile, ma non indispensabile, esperienza pregressa. Si richiede buona conoscenza della lingua italiana. Orario di lavoro su due turni (7-14 o 14-21) per sei giorni la settimana. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 6 mesi con possibile proroga ed eventuale stabilizzazione. (Rif. 10280 PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

BESOZZO: SUSHI CHEF

Azienda operante nel settore della ristorazione senza somministrazione ricerca 2 SUSHI CHEF per la propria filiale di Besozzo. Le figure richieste si occuperanno della preparazione di sushi fresco e snack asiatici, rispettando gli standard di qualità ed igiene; si occuperanno inoltre di esporre cambi di produzione e cartellonistica corretta oltre che della documentazione appropriata. E’ preferibile esperienza pregressa come cuoco od aiuto cuoco ma l’azienda è disponibile alla formazione interna con il proprio personale. Il lavoro si svolgerà su turni (7.00 -14.10 o 12.50-20.00) e durante sei giorni la settimana. Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibile proroga. (Rif. 10278 PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: TECNICO/A SICUREZZA SUL LAVORO JUNIOR

Azienda settore consulenza Sicurezza sul Lavoro zona Laveno cerca 1 TECNICO/A SICUREZZA SUL LAVORO JUNIOR che si occuperà di redazione Documenti Valutazione dei Rischi. Ci rivolgiamo a candidati/e con diploma di Geometra o altro titolo di scuola superiore ad indirizzo Tecnico, che conoscano preferibilmente AutoCad e che abbiano maturato una precedente esperienza nel ruolo anche breve. E’ richiesta patente B. Orario: tempo pieno o part time. Contratto: tempo determinato 1 anno o apprendistato. (Rif. 10270 DQ)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

BESOZZO: ADDETTO/A LAVORAZIONI LAMIERA

Azienda di produzione cerca 1 ADDETTO/A LAVORAZIONI LAMIERA per la zona di Besozzo. Il/la candidato/a si occuperà della lavorazione lattoneria e pezzi speciali, montaggio/ smontaggio e manutenzione stampi. E’ preferibile, ma non necessaria, una precedente esperienza nel ruolo. Verranno prese in considerazione anche candidature di neodiplomati/e in materie tecniche interessati/e ad intraprendere un percorso di crescita professionale nel ruolo. E’ richiesta patente B. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato di 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 10266 DQ)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA: CAMERIERE/A

Ristorante di Maccagno con Pino e Veddasca cerca 1 CAMERIERE/A. Esperienza indispensabile nella mansione. Orario di lavoro: tempo pieno con disponibilità nel fine settimana. Buona conoscenza della lingua inglese. Automunito/a. Contratto offerto: contratto di lavoro intermittente. (Rif. 10228 VT)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA: CAMERIERI/E

Ristornate di Maccagno con Pino e Veddasca cerca 2 CAMERIERI/E. Richiesta esperienza indispensabile nella mansione. Orario di lavoro part- time con turni dalle 10:00 alle 16:00 o dalle 17:00 alle 23:00. Necessaria buona conoscenza della lingua inglese. Contratto offerto: tempo determinato durata due mesi. (Rif. 10227 VT)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: ADDETTO/A AL CONTROLLO QUALITÀ

Azienda di produzione e lavorazione di materie plastiche, attiva nella zona di Laveno Mombello, ricerca 1 ADDETTO/A AL CONTROLLO QUALITÀ. La risorsa si occuperà di controllo qualità di processo e prodotto, reportistica, analisi dimensionali, di garantire il rispetto delle procedure di controllo in essere e della gestione delle non conformità. Si richiede capacità di problem solving. Requisiti richiesti: diploma di perito plastico/chimico/meccanico; utilizzo di Excel, Word e posta elettronica; discreta conoscenza della lingua inglese; patente B. L’azienda valuta anche candidati/e neodiplomati/e interessati/e ad intraprendere un percorso di crescita professionale nel ruolo. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di stabilizzazione. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì 8-17.30. (Rif. 10136 PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

CARAVATE: MAGAZZINIERE/A

Impresa edile con sede a Caravate cerca 1 MAGAZZINIERE/A per svolgere mansioni di carico e scarico camion e sistemazione materiali in magazzino. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nelle stesse mansioni; indispensabile patente di guida B ed essere automuniti/e; preferibile patente di guida C. Si offre lavoro a tempo pieno, con orario settimanale 07:00 – 17:30 da lunedì a venerdì; tempo determinato un mese con possibilità di rinnovi e stabilizzazione. (Rif. 10053 MF)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

CARAVATE: MANOVALE EDILE

Impresa edile con sede a Caravate cerca 1 MANOVALE EDILE per svolgere mansioni di carico e scarico materiali ed aiuto ai pontatori in cantiere. Requisiti richiesti: indispensabile patente di guida B ed essere automuniti/e; preferibile patente di guida C. Si offre lavoro a tempo pieno, con orario settimanale 07:00 – 17:30 da lunedì a venerdì; tempo determinato un mese con possibilità di rinnovi e stabilizzazione. (RIF. 10052 MF)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

CARAVATE: OPERAIO/A EDILE

Impresa edile con sede a Caravate cerca 1 OPERAIO/A EDILE per svolgere mansioni di carico e scarico materiali ed aiuto ai pontatori in cantiere. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nelle mansioni; indispensabile patente di guida B ed essere automuniti/e, preferibile patente di guida C. Si offre lavoro a tempo pieno, con orario settimanale 07:00 – 17:30 da lunedì a venerdì, tempo determinato un mese con possibilità di rinnovi e stabilizzazione. (Rif. 10050 MF)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: GEOMETRA

Azienda operante nel settore edile cerca per la propria filiale in zona Laveno Mombello 1 GEOMETRA. La figura ricercata si occuperà della stesura di capitolati, di preventivi, sopralluoghi, organizzazione del personale in collaborazione con il responsabile. L’azienda valuta candidati/e sia con esperienza nella mansione che da formare. Si offre contratto di 3 mesi a tempo determinato con possibilità di proroghe finalizzato ad assunzione a tempo determinato. Orario di lavoro settimanale: 8-12 e 13-17 dal lunedì al venerdì con disponibilità a lavorare il sabato, in accordo ad esigenze organizzative aziendali. Si richiede disponibilità a trasferte in Lombardia, Piemonte, Liguria con pernottamento. (Rif. 9980 PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: IMBIANCHINO/A

Azienda operante nel settore edile cerca per la propria filiale in zona Laveno Mombello 1 IMBIANCHINO/A. La figura ricercata si occuperà di imbiancature, verniciature, cartongesso, lavori in quota. Indispensabile esperienza nella mansione e patente di guida B. Si offre contratto di 3 mesi a tempo determinato con possibilità di proroghe finalizzato ad assunzione a tempo determinato. Orario di lavoro settimanale: 8-12 e 13-17 dal lunedì al venerdì con disponibilità a lavorare il sabato, in accordo ad esigenze organizzative aziendali. Si richiede disponibilità a trasferte in Lombardia, Piemonte, Liguria con pernottamento. (Rif. 9978 PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: MURATORE/TRICE OPERAIO/A EDILE

Azienda operante nel settore edile cerca per la propria filiale in zona Laveno Mombello 1 MURATORE/TRICE OPERAIO/A EDILE. La figura ricercata si occuperà di opere murarie, rasature intonaci, ripristini, lavori in quota per pulizia canali e gronde. Indispensabile esperienza nella mansione e patente di guida B. Si offre contratto di 3 mesi a tempo determinato con possibilità di proroghe finalizzato ad assunzione a tempo determinato. Orario di lavoro settimanale: 8-12 e 13-17 dal lunedì al venerdì con disponibilità a lavorare il sabato, in accordo ad esigenze organizzative aziendali. Si richiede disponibilità a trasferte in Lombardia, Piemonte, Liguria con pernottamento. (Rif. 9977 PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

GEMONIO: MANOVALE che si occuperà di montaggio e manutenzione arredi urbani

Azienda settore Edile cerca per la filiale di Gemonio 1 MANOVALE che si occuperà di montaggio e manutenzione arredi urbani. Si richiede una minima esperienza nel ruolo di manovale. Si richiede patente B; auto; disponibilità a trasferte giornaliere e saltuariamente settimanali. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9892 DQ)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

LAVENO MOMBELLO: MURATORE/TRICE QUALIFICATO/A

Azienda operante nel settore edile zona Laveno Mombello cerca 1 MURATORE/TRICE QUALIFICATO/A. Indispensabile esperienza nel settore e nelle mansioni (costruzione muri, getti calcestruzzo, armature con casseri, lavorazione ferro, carpenteria tetti). Titolo di studio: licenza media. Indispensabili: patente B; essere automuniti/e; residenza in zona Laveno Mombello. Contratto a tempo determinato (quattro mesi rinnovabili). Orario: full time 08.00/12.00 – 13.00/17.00. (Rif. 9821 MF)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO-LUINO mail: Presel.Cpilaveno-luino@provincia.va.it

VEDANO OLONA: IMPIEGATO/A COMMERCIALE/AMMINISTRATIVO/A

Azienda di Vedano Olona cerca 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE/AMMINISTRATIVO/A. Requisiti richiesti: esperienzapregressa nella gestione di ordini, clienti, DDT, corrispondenza commerciale; discreto inglese; office; diploma inerente la mansione; residenza nelle vicinanze della sede operativa- Si offre tempo determinato (sostituzione maternità) tempo pieno, dalle 8/12-13/17. (Rif. 10332)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: ADDETTI/E LAVORAZIONE RIFIUTI INDUSTRIALI E PULIZIE CON SPAZZATRICI

Azienda di Saronno cerca 2 ADDETTI/E LAVORAZIONE RIFIUTI INDUSTRIALI E PULIZIE CON SPAZZATRICI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella lavorazione dei rifiuti industriali quali plastica o metalli; disponibilità ad imparare ad utilizzare seghe circolari e/o taglierine; pulizie dei piazzali con spazzatrice o manualmente; residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre contratto di somministrazione iniziale poi diretto con azienda, tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30. (Rif. 10330)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: ADDETTI/E ALLA MOVIMENTAZIONE DI RIFIUTI INDUSTRIALI

Azienda di Saronno cerca 2 ADDETTI/E ALLA MOVIMENTAZIONE DI RIFIUTI INDUSTRIALI. Requisiti richiesti: indispensabile patentino muletto e saper utilizzare macchinari di movimento (GRU-CARROPONTE-MULETTO); residenza nelle vicinanze della sede operativa. Si offre contratto iniziale con agenzia di somministrazione successivamente diretto con azienda, tempo pieno dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 18.00. (Rif. 10329)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ORIGGIO: ADDETTI/E AL MAGAZZINO

Società multiservizi di Origgio cerca 3 ADDETTI/E AL MAGAZZINO. Requisiti richiesti: esperienza nella movimentazione di merci, carico scarico, allestimento, uso muletto; residenza limitrofa alla sede operativa; disponibilità ad eventuali straordinari. Si offre tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione, part-time dalle ore 6.00 alle 12.00. (Rif. 10313)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

VEDANO OLONA: APPRENDISTA OPERAIO/A CARTOTECNICO/A

Cartotecnica di Vedano Olona, cerca 1 APPRENDISTA OPERAIO/A CARTOTECNICO/A. La risorsa verrà formata per supporto alla produzione, taglio mandrini, disimballo, preparazione merce per la produzione, gestione bancali. Requisiti richiesti: seria motivazione ad apprendere; residenza limitrofa a Vedano Olona; età compatibile con apprendistato. Si offre apprendistato, tempo pieno giornata. (Rif. 10311)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

VEDANO OLONA: ADDETTI/E ALLE BOBINATRICI

Cartotecnica di Vedano Olona cerca 2 ADDETTI/E ALLE BOBINATRICI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa in ambito produttivo; residenza limitrofa alla sede di lavoro. Si offre tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione, turni (6/14 -14/22). (Rif. 10310)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

TURATE: IMBALLATORI/TRICI CONFEZIONATORI/TRICI

Azienda di Turate, operante nella logistica, cerca 10 IMBALLATORI/TRICI CONFEZIONATORI/TRICI. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nelle operazioni di imballamento e confezionamento di articoli per la casa, venduti su piattaforme on line; uso PC; residenza limitrofa a Turate; patente B. Si offre inizialmente contratto, tramite agenzia, a tempo determinato (turni 6/14-14/22) e successivamente assunzione diretta in azienda. (Rif. 10287)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

TURATE: ADDETTI/E PREPARAZIONE ORDINI (picking)

Azienda di Turate, operante nella logistica, cerca 10 ADDETTI/E PREPARAZIONE ORDINI (picking). Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella preparazione di ordini lanciati dal sistema operativo con ausilio di commissionatori e transpallets elettrici, palmari per sparatura barcode; uso PC; residenza limitrofa a Turate; patente B. Si offre inizialmente contratto, tramite agenzia, a tempo determinato (turni 6/14-14/22) e successivamente assunzione diretta in azienda. (Rif. 10286)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

TURATE: MULETTISTI/E RETTRATTILI

Società operante nella logistica cerca 3 MULETTISTI/E RETTRATTILI. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella conduzione di muletto retrattile, utilizzo di palmare per sparatura dei barcode; residenza limitrofa alla sede operativa; disponibilità saltuaria a brevi spostamenti, per qualche consegna, nel raggio di 10 km da Turate; uso PC; patente B. Si offre inizialmente contratto, tramite agenzia, a tempo determinato (turni 6/14-14/22) e successivamente assunzione diretta in azienda. (Rif. 10285)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MOZZATE: TESSITORE/TRICE NASTRIFICIO

Tessitura di Mozzate cerca 1 TESSITORE/TRICE NASTRIFICIO. Requisiti richiesti: esperienza nel pattugliamento telai per tessitura nastri. Si offre tempo indeterminato, a turni (6/14-14/22). (Rif. 10284)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MOZZATE: IMPIEGATO/A COMMERCIALE

Azienda di Mozzate cerca 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE. Requisiti richiesti: esperienza nella gestione della corrispondenza commerciale clienti Italia/Estero; buono Office, Outlook; buono inglese; preferibile conoscenza seconda lingua francese o spagnolo; diploma scuola superiore; residenza nelle vicinanze della sede operativa. Si offre tempo indeterminato, part-time dalle ore 9.00 alle 13.00. (Rif. 10283)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CASSINA RIZZARDI: FARMACISTA

Farmacia di Cassina Rizzardi cerca 1 FARMACISTA. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa; laurea in farmacia + esame di stato; uso PC; discreto inglese. Si offre tempo determinato pieno. (Rif. 10276)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MISINTO: OPERAIO/A FALEGNAME

Azienda di Misinto cerca 1 OPERAIO/A FALEGNAME. Requisiti richiesti: forte motivazione al lavoro; conoscenza reparto falegnameria; automunito/a; residenza limitrofa a Misinto. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato/pieno (8.00 – 12.00 / 13.30 – 17.30) con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 10253)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

GERENZANO: CARPENTIERE/A SALDATORE/TRICE

Azienda di Gerenzano cerca 1 CARPENTIERE/A SALDATORE/TRICE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione; conoscenza reparto saldatura; automunito/a, residenza limitrofa alla sede di lavoro. Si offre contratto a tempo pieno/indeterminato (7.45 – 11.45 / 13.00 – 17.00). (Rif. 10242)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

TRADATE: ADDETTI/E ALLE PULIZIE

Impresa di pulizie di Tradate cerca 2 ADDETTI/E ALLE PULIZIE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa presso uffici/aziende/condomini; uso lavasciuga monospazzola, stecca per i vetri; automuniti/e; residenza limitrofa al Centro per l’Impiego di Tradate. Si offre tempo determinato part-time 25 ore settimanali, aumentabili (dal lunedì al sabato). (Rif. 10241)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: APPRENDISTA IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A

Società di trasporti di Saronno cerca 1 APPRENDISTA IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. Requisiti richiesti: indispensabile età compatibile con contratto di apprendistato; diploma scuola superiore; buono Office; posta elettronica; residenza nelle vicinanze della sede operativa; patente B. Si offre contratto di apprendistato, tempo pieno. (Rif. 10236)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ORIGGIO: ADDETTI/E ALLE PULIZIE

Società multiservizi di Origgio cerca 2 ADDETTI/E ALLE PULIZIE. Requisiti richiesti: esperienza; residenza limitrofa ad Origgio; automuniti/e; preferibile possesso del patentino muletto. Si offre tempo determinato, part-time 21 ore settimanali (dal lunedì al giovedì. dalle 6.00-10.00 – il venerdì dalle 6.00 -9.00) oppure tempo determinato, pieno (dal lunedì al venerdì dalle 7.00-12 e dalle 13.00-16.00). (Rif. 10224)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: OPERAIO/A ADDETTO/A DEMOLIZIONI INDUSTRIALI

Azienda di Saronno cerca 1 OPERAIO/A ADDETTO/A DEMOLIZIONI INDUSTRIALI. Requisiti richiesti: preferibile minima esperienza maturata presso cantieri; taglio cannello ossiacetilenico, tranciature, verniciatura, pulizie caldaie industriali, rifacimenti refrattari; residenza nelle vicinanze della sede di lavoro; età compatibile con contratto di apprendistato. Si offre tempo indeterminato. (Rif. 10210)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: OPERAI/IE ELETTRICISTI/E

Società di installazione impianti elettrici/protezione, antenne di Saronno cerca 2 OPERAI/IE ELETTRICISTI/E. Requisiti richiesti: preferibile esperienza, automuniti/e, residenza nel raggio di 10 km da Saronno. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 10204)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: LAVAPIATTI

Ristorante di Caronno Pertusella cerca 1 LAVAPIATTI. Requisiti richiesti: preferibile esperienza; residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione. Orario di lavoro dalle 11.30/14.30 dal lunedì al venerdì per il pranzo e dalle 20.00/24.00 il venerdì ed il sabato per la cena. (Rif. 10203)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

TRADATE: ADDETTO/A VENDITA PRODOTTI TELEFONIA

Punto vendita di Tradate cerca 1 ADDETTO/A VENDITA PRODOTTI TELEFONIA. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nella consulenza e vendita di prodotti per la telefonia; promozione servizi; offerte ed eventuale assistenza post-vendita; diploma; discreto inglese; patente B; residenza nelle vicinanze della sede di lavoro; predisposizione e volontà ad apprendere se con poca esperienza; disponibilità a turni (9.30/13.00 – 14.30/19.30), week-end e festivi. Si offre tempo indeterminato. (Rif. 10155)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: ELETTRICISTA

Azienda di Caronno Pertusella cerca 1 ELETTRICISTA. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nell’installazione e manutenzione di impianti elettrici. Si offre contratto a tempo indeterminato. (Rif. 10138)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: ADDETTO/A ALL’INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO

Azienda di Caronno Pertusella cerca 1 ADDETTO/A ALL’INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nell’installazione e manutenzione degli impianti di condizionamento. Si offre contratto a tempo indeterminato. (Rif. 10137)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: IDRAULICO/A

Azienda di Caronno Pertusella cerca 1 IDRAULICO/A. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nell’installazione e manutenzione di impianti idraulici. Si offre contratto a tempo indeterminato. (Rif. 10135)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: COMMESSA/O DI VENDITA

Negozio di Saronno cerca 1 COMMESSA/O DI VENDITA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza maturata nel settore abbigliamento, allestimento vetrine, gestione merce con gestionale; diploma; buono inglese; automunita/o; disponibilità a spostamenti in altri punti vendita di Saronno o Monza. Si offre tempo determinato, part-time 24 ore settimanali. (Rif. 10118)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

GORNATE OLONA: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O

Azienda di Gornate Olona cerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella gestione di clienti/fornitori, ore dipendenti; residenza limitrofa alla sede di lavoro; Office; automunita/o. Si offre tempo determinato part-time pomeriggio. (Rif. 10099)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

COGLIATE: IMPIEGATO/A COMMERCIALE

Azienda di logistica di Cogliate cerca 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa in ambito commerciale; diploma, discreto inglese e francese; Office; residenza nelle vicinanze della sede operativa; automunito/a. La risorsa si occuperà dei clienti, acquisizione ordini, gestione traffico dei mezzi e viaggi. Contratto da valutare in base all’esperienza dei candidati. (Rif. 10095)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: OPERAIO/A METALMECCANICO/A

Azienda produttrice di macchine utensili, di Caronno Pertusella, cerca 1 OPERAIO/A METALMECCANICO/A. Requisiti richiesti: preferibile formazione tecnica; esperienza in ambito metalmeccanico; uso attrezzatura officina meccanica; automuniti/e; residenza nelle vicinanze della sede aziendale. Si offre tempo determinato, giornata, scopo assunzione. (Rif. 10084)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CIRIMIDO: OPERATORE/TRICE DATA ENTRY

Azienda di Cirimido cerca 1 OPERATORE/TRICE DATA ENTRY. Requisiti richiesti: minima esperienza nella mansione; ottima conoscenza Excel/Office; automunito/a; residenza limitrofa alla sede aziendale. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di proroga e stabilizzazione. (Rif. 10015)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CASTIGLIONE OLONA: IMPIEGATO/A CONTABILE AMMINISTRATIVO/A

Studio professionale di Castiglione Olona cerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE AMMINISTRATIVO/A. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza maturata presso studi commercialisti; diploma inerente la mansione; software di contabilità aziendale; registrazioni fatture, prima nota, tenuta contabilità e registri fiscali; residenza limitrofa a Tradate. Si offre tempo determinato 2 anni, tempo pieno. (Rif. 9992)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

VENEGONO SUPERIORE: TIROCINIO come AIUTO COMMESSO/A

Punto vendita di Venegono Superiore offre 1 TIROCINIO come AIUTO COMMESSO/A. Requisiti richiesti: seria motivazione ad imparare; età compatibile con apprendistato; automunita/o; uso PC/tablet; residenza nelle vicinanze della sede lavorativa; disponibilità anche alla domenica secondo turnazioni con altri colleghi. La risorsa imparerà a gestire la clientela, allestimento vetrine, sistemazione merce, piccole riparazioni, registratore di cassa. Si offre tirocinio di 6 mesi, tempo pieno. E’ prevista indennità di partecipazione. (Rif. 9988)

Rivolgersi a CPI SARONNO-TRADATE mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

VARESE: IMPIEGATO/A CONTABILE con esperienza

Per azienda in Varese ricerchiamo 1 IMPIEGATO/A CONTABILE con esperienza. La risorsa inserita si occuperà di inserimento fatture, controllo estratti conto, rapporti con le banche, contabilità ordinaria. Orario di lavoro: full time da lunedì a venerdì. Contratto di lavoro: inziale tempo determinato di 6 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato.

(Rif.10327 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

VARESE: SALDATORI/TRICI FERRO E INOX

Carpenteria metallica zona Varese cerca 2 SALDATORI/TRICI FERRO E INOX. Indispensabile esperienza di almeno 1 anno nella stessa mansione e residenza in provincia di Varese. Orario: tempo pieno (40 ore settimanali da lunedì a venerdì). Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 10318 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: AUTORIPARATORE/TRICE QUALIFICATO/A

Officina di autoriparazioni di Varese cerca 1 AUTORIPARATORE/TRICE QUALIFICATO/A. Indispensabile esperienza di almeno 5 anni come autoriparatore/trice e diagnostica problemi auto e risoluzione; residenza provincia di Varese; utilizzatore/trice esperto/a di attrezzature diagnostiche e centraline automatizzate; possesso patente B. Orario: tempo pieno (40 ore settimanali distribuite da Lunedì a sabato mattina). Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 10317 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: APPRENDISTA CONTABILE

Studio commercialista di Varese cerca 1 APPRENDISTA CONTABILE. Indispensabile età compatibile con i vincoli del contratto di apprendistato e diploma per attività di registrazione fatture attive e passive, redazione prima nota; ottima conoscenza ed uso PC; indispensabile residenza zone limitrofe. Orario: tempo pieno (40 ore settimanali). Contratto: apprendistato. (Rif.10315 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: CONTABILE DI STUDIO

Studio commercialista di Varese cerca 1 CONTABILE DI STUDIO. Indispensabile esperienza di almeno due anni nella gestione della contabilità ordinaria società e semplificate professionisti, espletamento relativi adempimenti fiscali, predisposizione scritture di chiusura annuali e predisposizione bilancio; indispensabile residenza provincia di Varese; ottimo utilizzo pacchetto Office ed un gestionale contabilità. Orario: tempo pieno (40 ore settimanali). Contratto: tempo indeterminato a partire da settembre. (Rif.10314 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: EDUCATORI/TRICI PER ATTIVITA’ MOTORIA

Cooperativa sociale per le scuole primarie del comune di Varese cerca 2 EDUCATORI/TRICI PER ATTIVITA’ MOTORIA. Indispensabile possesso di Laurea in Scienze motorie. Orario: part-time (circa 20 ore settimanali da concordare). Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 10312 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: EDUCATORI/TRICI PER SERVIZI PARASCOLASTICI

Cooperativa sociale di attività socio-educative per le scuole primarie del comune di Varese cerca 10 EDUCATORI/TRICI PER SERVIZI PARASCOLASTICI. Le attività sono di pre e dopo scuola e refezione scolastica. Si richiede preferibilmente minima esperienza nel campo educativo e possesso indispensabile di almeno uno dei titoli previsti per lo svolgimento della mansione (magistrali, liceo socio-psico-pedagogico, scienze umane, o diploma servizi socio assistenziali e sanitari; lauree in ambito formativo/educativo/socio-pedagogico/psicologico); disponibilità a spostamenti nelle varie sedi assegnate; preferibile residenza zone limitrofe comune di Varese. Orario: part-time 20-25 ore settimanali con orario spezzato (pre-scuola-mensa-dopo scuola). Contratto: tempo indeterminato a partire dal 12 settembre 2022. (Rif. 10309 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: CAMERIERE/A

Per bar pub in Varese ricerchiamo 1 CAMERIERE/A. La risorsa selezionata si occuperà di servizio ai tavoli e, in itinere, di attività di caffetteria, aperitivi e preparazione piatti freddi. Requisiti richiesti: gradita esperienza nella mansione od in alternativa motivazione ad imparare. Orario di lavoro: part time da lunedì a domenica su turni distribuiti dalle 10:30 alle 2:00. Previsti 2 giorni di riposo a rotazione. Contratto di lavoro: tempo determinato iniziale finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif.10306 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: IMPIEGATO/A ASSICURATIVO/A con esperienza

Per agenzia assicurativa ricerchiamo 1 IMPIEGATO/A ASSICURATIVO/A con esperienza. La risorsa inserita si occuperà di emissione polizze RCA, Retail, Vita e Sinistri. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione; diploma e conoscenza del pacchetto Office. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 9:00-12:30 e 14:00-18:00. Contratto di lavoro: determinato iniziale di 6 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 10293 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: AUTISTA PATENTE C+CQC

Azienda del settore edile attività di movimento terra di Varese cerca 1 AUTISTA PATENTE C+CQC. Indispensabile possesso patente C; disponibilità a trasferte di giornata in provincia di Varese. Orario: tempo pieno giornata. Contratto: tempo determinato 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 10291 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

MALNATE: SALDATORE/TRICE

Per azienda metalmeccanica di Malnate ricerchiamo 1 SALDATORE/TRICE lamiera a filo e a Tig. Richiesta esperienza nella saldatura; gradita (ma non indispensabile) patente del muletto. Orario di lavoro: tempo pieno 8:00-12:00 e 13:30-17:30 da lunedì a venerdì. Contratto di lavoro: tempo determinato iniziale di 6 mesi a scopo assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 10247 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

MALNATE: OPERAIO/A POSATORE/TRICE

Per azienda di posa e infissi nei pressi di Malnate ricerchiamo 1 OPERAIO/A POSATORE/TRICE. La risorsa inserita si occuperà di: posa porte, finestre, zoccolini, infissi, porte d’interno e porte blindate. Richiesta esperienza nella mansione. Orario di lavoro: tempo pieno dal lunedì al venerdì 40 ore settimanali. Contratto: iniziale tempo determinato di 3 mesi finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 10239 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI

Per studio professionale presso Varese ricerchiamo 1 ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI con esperienza. La risorsa inserita si occuperà di: pratiche assunzioni, elaborazione cedolini, amministrazione del personale dipendente. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione; diploma di ragioneria e simili; conoscenza pacchetto Office. Orario di lavoro: da lunedì a venerdì 9:30-13:00 e 14:00-18:00. Contratto di lavoro: tempo determinato iniziale di 1 anno a scopo assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 10237 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

GAZZADA SCHIANNO: APPRENDISTA IMPIEGATO/A COMMERCIALE

Per azienda operante nella produzione e vendita di prodotti alimentari freschi nei pressi di Gazzada Schianno, ricerchiamo 1 APPRENDISTA IMPIEGATO/A COMMERCIALE. La figura selezionata si occuperà di assistenza alla direzione commerciale nello svolgimento delle seguenti attività: supporto nel rapporto con i clienti B2B (distributori, ristoranti, negozi ecc..), gestione distinta base e pricing prodotti, supporto attività di marketing e vendita prodotti presso spaccio aziendale. Requisiti richiesti: diploma. Orario di lavoro: part time 30 ore settimanali o full time 40 ore settimanali a scelta, dal lunedì al venerdì. (Rif. 10235 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: OPERAIO/A MONTAGGIO MOBILI

Azienda settore legno di Varese cerca 1 OPERAIO/A MONTAGGIO MOBILI. La risorsa si occuperà del montaggio e smontaggio mobili di arredamento. Patente B; automunito/a. Disponibilità a trasferte. Orario di lavoro, tempo pieno. Contratto a tempo determinato 6 mesi, con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 10232 VM)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: TECNICO/A INFORMATICO/A

Per azienda di servizi informatici in Varese ricerchiamo 1 TECNICO/A INFORMATICO/A. La risorsa inserita si occuperà, presso un istituto di istruzione e formazione, di: help desk di primo e secondo livello, assistenza tecnica al personale amministrativo di laboratorio e di eventuale apertura ticket di assistenza per la risoluzione di problemi informatici e servizi interrotti. Requisiti richiesti: Diploma o laurea in ambito informatico/scientifico/industriale; competenza nell’utilizzo dei principali sistemi operativi; conoscenza networking, dispositivi di rete (Access point proxy, Firewall, Switch); conoscenza minima di sistemi informatici ed informativi, pacchetto Office; conoscenza base di Active Directory, domini locali e cloud. Orario: full time 40 ore settimanali da lunedì a venerdì. Contratto: tempo determinato iniziale di 3 mesi finalizzato all’indeterminato. (Rif.10222 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

INDUNO OLONA: CONTABILE CON ESPERIENZA

Azienda metalmeccanica di Induno Olona cerca 1 CONTABILE CON ESPERIENZA. Indispensabile esperienza di almeno 2 anni nella contabilità di aziende; possesso diploma in ambito amministrativo contabile o similari; residenza zone limitrofe Varese; ottimo utilizzo pacchetto Office. Orario: part-time mattino (8-12). Contratto: tempo determinato iniziale di 6 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 10217 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: APPRENDISTA ELETTRICISTA

Azienda di installazione impianti elettrici civili e industriali zona Varese cerca 1 APPRENDISTA ELETTRICISTA. E’ richiesta buona volontà ad apprendere il mestiere; indispensabile età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato; residenza zone limitrofe Varese; automuniti/e; orario: tempo pieno. Contratto: apprendistato. (Rif. 10216 CC )

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: MAGAZZINIERE/A

Azienda che opera nel settore farmaceutico sta cercando 1 MAGAZZINIERE/A. Requisiti richiesti: patente del muletto; esperienza anche breve nella mansione; automunito/a. Contratto part time 20 ore settimanali. Turni di 4 ore distribuiti nella fascia oraria: dalle 08.00 alle 16.30. Contratto a tempo determinato 1 mese con possibilità di proroghe e successiva stabilizzazione. (Rif. 10200 BR)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: VERNICIATORE/TRICE

Azienda che opera nel settore della metalmeccanica con sede a Varese sta cercando 1 VERNICIATORE/TRICE. Le mansioni prevedono: utilizzo delle macchine per la verniciatura; controllo qualità alla fine della verniciatura; pulizia dei macchinari utilizzati. Turni: 06-14, 14-22, 22-06. Richiesta esperienza nello stesso settore anche di breve durata. Tipo di contratto: determinato 11 mesi. (Rif. 10195 BR)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ELETTRICISTA CIVILE

Azienda di installazione di impianti elettrici civili ed industriali zona Varese cerca 1 ELETTRICISTA CIVILE. Indispensabile esperienza di almeno 1 anno come elettricista civile; disponibilità alle trasferte di giornata in provincia di Varese; automunito/a. Orario: tempo pieno (8-12/13-17). Contratto: tempo determinato 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif.10173 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BODIO LOMNAGO: APPRENDISTI/E FALEGNAMI/E

Azienda specializzata nella lavorazione del legname di Bodio Lomnago cerca 2 APPRENDISTI/E FALEGNAMI/E. Le figure impareranno a lavorare il legno con macchinari moderni, montare e smontare mobili ed altre attività inerenti alla mansione. L’orario di lavoro è 08.00-12.00, 13.30-17.30 dal lunedì al venerdì. Requisiti richiesti: età fino a 29 anni; automunito/a; attitudine ai lavori manuali. Si applicherà il contratto di apprendistato. (Rif. 10157 BR)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: RIPARATORE/TRICE DI ELETTRODOMESTICI

Per azienda con sede a Varese ricerchiamo 1 RIPARATORE/TRICE DI ELETTRODOMESTICI. La risorsa selezionata dovrà occuparsi della riparazione di elettrodomestici bianchi (lavatrici, frigo, lavastoviglie etc) e di piani cottura ad induzione. Richiesta esperienza nella mansione e patente B. Orario di lavoro: 08:00-12:00, 13:00-17:00 dal lunedì al sabato mattina. Contratto determinato 3 mesi con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 10132 BR)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: TOUR OPERATOR CON ESPERIENZA

Agenzia di viaggi con sede a Varese cerca 1 TOUR OPERATOR CON ESPERIENZA. La figura dovrà lavorare in autonomia svolgendo le seguenti funzioni: organizzazione e vendita dei pacchetti viaggio giornalieri, nazionali ed europei, contatto con fornitori, guide turistiche, ristoratori, albergatori e clienti, biglietteria aerea nazionale ed intercontinentale, biglietteria navale e ferroviaria. Conoscenza della lingua Inglese e automunito/a. Contratto Full time, determinato 6 mesi con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 10104 BR)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CANTELLO: AIUTO CUOCO/A

Per ristorante nei pressi di Cantello ricerchiamo 1 AIUTO CUOCO/A. La risorsa selezionata si occuperà di preparare gli ingredienti e pulire le verdure, preparare piatti semplici, utilizzare strumenti e macchinari da cucina (pentole, padelle, taglieri, affettatrici…), pulire gli utensili, mantenere ordinati gli spazi di lavoro. Orario di lavoro: tempo pieno 11:00-14:00 e 19:00-23:00, martedì riposo. Contratto di lavoro: tempo indeterminato. (Rif.10093 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CANTELLO: CAMERIERI/E

Per ristorante nei pressi di Cantello ricerchiamo 2 CAMERIERI/E. Orario di lavoro: tempo pieno 11:00-14:00 e 19:00-23:00, martedì giorno di chiusura. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 10035 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CANTELLO: AIUTO CAMERIERE

Per ristorante nei pressi di Cantello ricerchiamo 2 AIUTO CAMERIERE. Orario: part time 20/30 ore settimanali, pranzo (11:00-14:00) o cena (19:00-23:00), martedì giorno di chiusura. Contratto di lavoro: tempo indeterminato. (Rif. 10025 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: CAMERIERI/E DI SALA

Per ristorante in Varese ricerchiamo 2 CAMERIERI/E DI SALA. Orario di lavoro: tempo pieno 11:00-14:00 e 19:00-23:00, lunedì giorno di chiusura. Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 10024 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: AIUTO CAMERIERI/E

Per ristorante in Varese ricerchiamo 2 AIUTO CAMERIERI/E. Orario: part time 20/30 ore settimanali pranzo (11:00-14:00) o cena (19:00-23:00) da martedì a domenica. Contratto di lavoro: tempo indeterminato.(Rif. 10013 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CASSANO MAGNAGO: OPERAI/E ADDETTI/E ALLA MOVIMENTAZIONE MERCE

Azienda del settore Grande Distribuzione cerca 2 OPERAI/E ADDETTI/E ALLA MOVIMENTAZIONE MERCE presso il supermercato di Cassano Magnago. Le risorse dovranno movimentare manualmente la merce per il caricamento sui camion per la consegna. Requisiti richiesti: patente B; automunito/a. Contratto a tempo determinato 6 mesi, eventualmente prorogabili; orario notturno dalle ore 22 alle ore 7. (Rif. 9972 VM)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: APPRENDISTA ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’

Studio professionale di Varese cerca 1 APPRENDISTA ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’. Indispensabile possesso diploma scuola superiore in ambito amministrativo (ragioneria o similari); utilizzo pacchetto Office; indispensabile età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato; automuniti/e. Orario: tempo pieno. Contratto: apprendistato. (Rif. 9966 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: BANCHISTA DI PELLETTERIA

Azienda artigianale di produzione articoli di pelletteria zona Varese cerca 1 BANCHISTA DI PELLETTERIA. Indispensabile esperienza di almeno 2 anni nella stessa mansione e settore per attività di assemblaggio pelli ed utilizzo attrezzi e macchine per smussare, tagliare, raspare, incollare pelli; indispensabile residenza zone limitrofe città di Varese. Orario: tempo pieno (08-12.30; 14-17.30) Contratto: tempo determinato iniziale di 3 mesi finalizzato alla stabilizzazione. (Rif. 9753 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

SALTRIO: RIMAGLIATRICE/TORE

Azienda artigiana di confezione di abbigliamento di Saltrio cerca 1 RIMAGLIATRICE/TORE. Preferibile almeno sei mesi di esperienza su macchina rimagliatrice; indispensabile essere automuniti/e e risiedere nelle zone limitrofe. Orario: tempo pieno (8-17) Contratto: tempo indeterminato. (Rif. 9692 CC)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: TIROCINANTE AIUTO COMMESSO/A di negozio

Per realtà commerciale in Varese ricerchiamo 1 TIROCINANTE AIUTO COMMESSO/A di negozio. La risorsa inserita si occuperà, in affiancamento al tutor, di: assistenza alla vendita ed orientamento cliente, sistemazione merce all’interno del punto vendita, fotografie prodotto, attività di back office, pubblicazione contenuti web/app. Orario: da martedì a sabato 9:00-12:30 e 14:30-18:30. Durata tirocinio: 6 mesi. (Rif. 10324 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: TIROCINANTE ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI

Per studio professionale in Varese ricerchiamo 1 TIROCINANTE ADDETTO/A PAGHE E CONTRIBUTI. La risorsa selezionata si occuperà, in affiancamento al tutor, di: disbrigo pratiche di assunzione, trasformazioni e cessazioni assunzioni, elaborazione cedolini paga e relativi contributi. Requisiti richiesti: diploma di ragioneria od affini e/o laurea in giurisprudenza/economia; conoscenza pacchetto Office. Orario: da lunedì a venerdì tempo pieno. Durata tirocinio: 6 mesi. Previsto rimborso spese mensile di euro 700,00. (Rif.10304 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

INDUNO OLONA: TIROCINIO come INSTALLATORE/TRICE ELETTRICO

Azienda settore metalmeccanico di Induno Olona offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come INSTALLATORE/TRICE ELETTRICO. Il/la tirocinante si occuperà dell’installazione e della manutenzione di impianti elettrici. Requisiti richiesti: licenza media o diploma di scuola media superiore; patente B, automunito/a; disponibilità a trasferte in accompagnamento al tutor aziendale. Durata 6 mesi; orario tempo pieno dal lunedì al venerdì. Età compatibile con i vincoli del contratto di apprendistato. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 10154 VM)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE, BESOZZO, BUGUGGIATE, CASSANO MAGNAGO, SALTRIO, ANGERA ed ARCISATE: TIROCINI NEI REPARTI MACELLERIA E SALUMERIA dei supermercati

Azienda del settore Grande Distribuzione offre la possibilità di effettuare 7 TIROCINI NEI REPARTI MACELLERIA E SALUMERIA dei supermercati di: VARESE, BESOZZO, BUGUGGIATE, CASSANO MAGNAGO, SALTRIO, ANGERA ed ARCISATE . I/le tirocinanti potranno imparare le tecniche di lavorazione dei salumi, formaggi e carni con la corretta applicazione degli strumenti di reparto. Dovranno relazionarsi con la clientela ed i colleghi di reparto/negozi. Requisiti richiesti: preferibile diploma alberghiero o qualifica professionale ristorazione/enogastronomia. Patente B; automunito/a; disponibilità a trasferte in accompagnamento al tutor. Età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato. Durata 6 mesi, orario tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 9841 VM)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it