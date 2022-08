Ultimo appuntamento dell’estate 2022 con Artigiani in Borgo al Sacro Monte di Varese

Il terzo ed ultimo appuntamento con “Artigiani in Borgo” al Sacro Monte di Varese è in programma per la prossima domenica 28 agosto dalle 10 alle 18.

Il borgo di Santa Maria del Monte si animerà di colori e musica per celebrare la chiusura della rassegna estiva di mostre-mercato di artigianato e creatività, giunta alla sua seconda edizione realizzata anche quest’anno da Mani Maestre di A.P.S. Parteno grazie al contributo e al patrocinio del Comune di Varese nel quadro dell’Estate Varesina 22.

Anche ad agosto, come per le date precedenti, il borgo sarà animato nelle ore pomeridiane da musicisti e buskers che intratterranno il pubblico di visitatori: dal cantautorato d’autore alle musiche medievali ci sarà musica diffusa per tutti i gusti.

Prosegue anche questa domenica l’esposizione delle Stanze della Creatività frutto della collaborazione tra Mani Maestre e la location per eventi Camponovo, che si arricchisce dell’esposizione di opere d’arte selezionate dall’associazione di artisti a guida di Ana Sasu.

Ma l’artigianato e la musica non saranno i soli protagonisti di quest’ultima domenica di agosto al borgo. La giornata si arricchisce infatti della proposta del Gruppo di Cammino del Bosco, promosso dalla proloco Varese/Emporio Campo dei Fiori, di Forest Bathing (bagno di foresta), disciplina nata in Giappone negli anni ’80 (nome originale: Shinrin-Yoku) e consistente in camminate in luoghi naturali scelti appositamente per nutrire l’anima e connettere il “cuore umano” al “cuore verde” (Anahata) della Natura.

L’appuntamento per “I Sentieri del Campo dei Fiori” è presso l’Hotel Campo dei Fiori alle 10.15 dal quale Paola Elena Ferri (Istruttore CSEN Forest Bathing, Progetto Il Sentiero del Tau) condurrà il gruppo su un percorso ad anello di circa 6 km, per scoprire o riscoprire le proprietà benefiche dei cammini nella rigogliosa natura del Campo dei Fiori. Durante l’uscita sono previste attività di connessione alla natura che verranno spiegate direttamente sul posto. I partecipanti sono invitati a portare qualcosa che favorisca l’aggregazione, la creatività, la spiritualità (asciugamani o tappetino, campana tibetana o strumento personale, letture e musiche, discipline complementari). Si richiede abbigliamento adeguato alle condizioni meteo, scarponcini, bastoncini, zainetto personale, acqua, snack (frutta secca, frutta fresca). Pranzo al sacco. La quota di partecipazione è di 10 euro e include l’assicurazione.

Si ricorda che il borgo di Santa Maria del Monte e l’Hotel Campo dei Fiori sono raggiungibili dal centro città con la navetta gratuita che parte dal piazzale dello stadio di Varese Masnago.

INFO MANI MAESTRE

manimaestre@gmail.com

www.manimaestre.it

INFO FOREST BATHING

info@sacromontevarese.net

www.sacromontevarese.net