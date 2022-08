Un aquila reale ha messo su casa al Campo dei Fiori

Il Varesotto terra di animali selvatici e la regina di questi non poteva mancare. Il Parco del Campo dei Fiori ha pubblicato una foto di Massimo Nicora scrivendo che “una bellissima aquila reale che ha scelto come casa il nostro Parco”.

La presenza di questo imponente volatile non è una novità assoluta per la nostra provincia. Un anno fa scrivevamo “L’aquila vola sui boschi di Vararo per fare la spesa” e pubblicavamo diverse foto dello splendido animale.

In altre occasioni l’aquila era stata avvistata sopra il lago di Varese.