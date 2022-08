Un fine settimana di animazione, enogastronomia e cultura sul Lago Ceresio

In programma un fine settimana di iniziative: una giornata dedicata agli amici a quattro zampe, mentre a Claino con Osteno va in scena l’enogastronomia e a Valsolda una passeggiata fogazzariana

Un fine settimana di animazione, enogastronomia e cultura. A Lavena Ponte Tresa vanno in scena gli amici a quattro zampe, mentre a Claino con Osteno torna la 6^ edizione della Passeggiata Gastronomica e a Valsolda un tuffo nella storia con la Passeggiata Fogazzariana. A Lavena Ponte Tresa i protagonisti del fine settimana del 6 e 7 agosto sono gli amici a quattro zampe impegnati nel corso di acquaticità e di soccorso nautico. L’Associazione Dei dell’acqua organizza una due giorni a cui possono partecipare i cuccioli e gli adulti. Gli istruttori specializzati seguiranno i cani in acqua e li condurranno a compimento dei percorsi.

Per info contattare il 3463520148 oppure biblioteca@comune.lavenapontetresa.va.it – Info: www.dei2o.eu.

La Pro loco di Claino con Osteno organizza, domenica 7 agosto, la 6^ edizione della Passeggiata Gastronomica. Un evento dedicato all’enogastronomia del territorio con la degustazione di piatti tipici lungo un percorso che si sviluppa su 15 tappe. Iscrizioni a Barclaino dalle 10.30 alle 12.30 con partenza dalle 11.00. Sarà inoltre possibile ammirare il lago con la sua costa e le sue ville nascoste con un servizio speciale della Navigazione Lago di Lugano che, per l’occasione, ha organizzato delle corse da Osteno fino alle Grotte di Rescia (Battello e ingresso alle Grotte 22 euro da 13 anni in su, gratuito invece fino a 12 anni). Sono previsti punti di accoglienza con la visita del borgo a Barclaino alla Chiesa della Madonna della Grazie, mentre a Claino si potrà visitare il Borgo Dipinto, la Chiesa di San Vincenzo, la Galleria Sangiorgi di Luisella Parisi. Alle 12 è previsto il concerto della banda “La Garibaldina” e, per l’intera giornata esporrà la pittrice Graziella Baggini. A Osteno la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, il mercatino di prodotti artigianali ed enogastronomici e, alle 14.30, l’esibizione della banda La Garibaldina. A Richeggia da visitare la Chiesa di San Rocco. Per info prolococlainoconosteno@gmail.com

La Polisportiva valsoldese organizza per domenica 7 agosto la 41^ edizione della Passeggiata Fogazzariana, un tour lungo il paese di Valsolda e alla scoperta dei luoghi simbolo dello scrittore che visse proprio sulle sponde del Ceresio. Partenza alle 7.30 al Campo sportivo di Loggio. Costo a persona 10 euro. Sei le tappe, da Loggio si salirà a Drano per poi raggiungere Ranco e proseguire verso Camporgna, scendere a Bresè e arrivo a Castello.

Ma c’è molto di più. Chi vorrà scoprire cosa “si muove” sul Ceresio nelle province di Como e di Varese, potrà rivolgersi all’Info Point di Lavena Ponte Tresa (sponda varesina) oppure a quello di Porlezza (sponda comasca). Ancora più completa la selezione degli eventi nei portali della Camera di Commercio Como-Lecco, calendario unico. Oppure in quello della Camera di Commercio di Varese, Do you lake. E per, tutti, fino al 21 agosto, ogni domenica il Porlezza Tour promosso dalla Navigazione Lago di Lugano.