Unione Popolare cerca nelle piazze del Varesotto le ultime firme per partecipare alle elezioni

È una corsa contro il tempo, quella di Unione Popolare, la lista della sinistra-sinistra che deve raccogliere le firme in ogni provincia, per poter partecipare alle elezioni politiche.Se infatti partiti già presenti in Parlamento possono partecipare automaticamente alle elezioni, chi è fuori deve raccogliere appunto le firme, cosa non facile ad agosto e nel mezzo di una crisi improvvisa.

A poche ore dalla scadenza, Unione Popolare ha programmato lo sforzo finale, con una decina di punti-firma in tutto il Varesotto. L’operazione sta mobilitando tutte le forze in Lombardia: «La provincia di Varese è in gravissima emergenza rispetto alla raccolta di firme necessaria per la presentazione di Unione Popolare» spiega Fabrizio Baggi, segretario regionale di Rifondazione Comunista, che con Potere al Popolo e il gruppo ManifestA compone l’alleanza di partiti di sinistra raccolto sotto il simbolo – appunto – di Unione Popolare. «A questo proposito stiamo provando a fare uno sforzo collettivo per far fronte a questa difficoltà ed abbiamo organizzato una serie di banchetti straordinari».

E dunque via ai banchetti, partendo da Gallarate questa sera, venerdì, alle 18 alla sede della Cuac di Arnate, via Torino 64.



Sabato invece i banchetti di Unione Popolare saranno a Castellanza in via Matteotti angolo via Bernocchi, a Sesto Calende in Piazza Garibaldi, a Luino in Piazza Libertà, a Busto Arsizio Piazza San Giovanni, a Gallarate in piazza Libertà, a Laveno Mombello in Piazza Fontana, a Olgiate Olona in Piazza Sandro Pertini, a Varese in Piazza Montegrappa, a Saronno in Piazza Libertà.

In tutte le località di raccolta firme del sabato l’orario di riferimento è dalle 9:00 alle 18:00