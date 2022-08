Vaiolo delle scimmie: sono 9 i contagiati in provincia di Varese. A breve i vaccini

Sono 9 le persone contagiate dal virus del vaiolo delle scimmie in provincia di Varese dal giugno scorso. La Lombardia è la regione che presenta il maggior numero di contagiati , 269. Da giovedì 11 agostoinizia la campagna vaccinale. Si stanno definendo gli ultimi dettagli per le somministrazioni che verranno effettuate negli ambulatori delle Malattie Sessualmente Trasmesse nei distretti gestiti dalle singole Asst.

Entro domani, mercoledì 10 agosto, verranno fornite le indicazioni per aderire alla campagna vaccinale che, lo ricordiamo, è aperta solo alle categorie considerate a rischio.

Per il momento le autorità sanitarie nazionali escludono la necessità di una campagna di vaccinazione di massa, tenuto conto della velocità di diffusione, dell’efficacia delle misure “non farmacologiche” e della limitata disponibilità di dosi. Il ministero della Salute ha individuato le categorie “ad alto rischio” a cui verrà dapprima offerta la vaccinazione : personale di laboratorio con possibile esposizione diretta al virus del vaiolo delle scimmie), persone gay, transgender, bisessuali e altri uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, rientranti nelle specifiche categorie di rischio.

Le dosi sono due, somministrabili con un’iniezione al braccio ad almeno 28 giorni di distanza l’una dall’altra. Vista la carenza di dosi è probabile che questa ‘finestra’ sarà più ampia.