“Su Valdarno Fratelli d’Italia vuole risposte certe”: ad Albizzate i meloniani all’attacco di Zorzo

«Sull’assemblea di Valdarno le risposte del sindaco, asettiche, generalistiche e poco concrete sono state poco convincenti». Fratelli d’Italia ad Albizzate attacca Mirko Zorzo e l’amministrazione comunale, ma non risparmia critiche neppure alla Vibram, la grande azienda che “convive” con la frazione di Valdarno.

Proprio Valdarno è al centro delle preoccupazioni: «Considerata la vicinanza della Scuola Rabuffetti, urgono i lavori per la realizzazione dei parcheggi, dei marciapiedi per la messa in sicurezza dei pedoni» dice Antonio Cirillo, il referente locale di Fdi, il partito che dopo le ultime elezioni comunali ha “rotto” con il resto del centrodestra. «Non ci hanno convinto le parole dell’Assessore all’Urbanistica e dei Lavori Pubblici nell’affermare che i cittadini parcheggiano in modo inopportuno. Ovvio!!! Dove sono le linee di demarcazione dei parcheggi? Dove è il parcheggio dedicato alle persone diversamente abili in piazza San Marco, più volte reclamato da Fratelli d’Italia Albizzate? Dove sono le persone preposte al controllo del rispetto delle regole stradali?»

«Non ci hanno convinto le risposte della Vibram» prosegue il referente locale di Fdi. «A oggi non hanno ancora previsto il punto di ingresso dei mezzi pesanti vista l’impossibilità in futuro di utilizzare il percorso attuale. E’ stata riaperta la strada consorziale per iniziativa spontanea di alcuni cittadini. Ci saremmo aspettati una riapertura del sentiero, fermo da tre anni e che per i fruitori venisse fatta la messa in sicurezza con del ghiaione. Nulla. Nulla di tutto questo!»

«Considerata la forte presenza sul territorio della maggior parte degli insediamenti industriali, chiediamo all’Amministrazione Comunale un progetto di riqualificazione di Valdarno e delle Frazioni dell’Arno utilizzando i proventi degli oneri delle industrie locali, proventi che a oggi sono stati scarsamente liberati su Valdarno favorendo altri progetti. Fratelli d’Italia Albizzate ringrazia gli abitanti delle Frazione per la sentita e numerosa partecipazione all’Assemblea pubblica e si impegna a vigilare e controllare sul prosieguo e sul completamento delle opere. Il nostro motto usato nella campagna elettorale “Le Frazioni al Centro” deve essere la linea guida di tutta la maggioranza e non solo di Fratelli d’Italia».