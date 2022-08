Vandalizzato parco giochi sul lungolago di Luino, Martinelli: “Azione da vigliacchi”

«Gli atti vandalici che hanno danneggiato parte del lungolago cittadino e in particolare il parco giochi, il luogo dove i nostri bambini si divertono e socializzano, sono tra le azioni più vigliacche che si possano esercitare. Gli individui che li hanno realizzati non hanno avuto la minima remora sapendo cosa andavano a colpire». Queste le parole dell’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale di Luino Ivan Martinelli dopo gli ultimi episodi di danneggiamento che hanno colpito il lungolago cittadino.

«Essere contro qualcuno o qualcosa non può e non deve autorizzare a imbrattare e devastare il bene pubblico. Non è la prima volta che ciò accade e non è più tollerabile. E’ stata fatta denuncia alla polizia giudiziaria contro ignoti e ci sono indagini in corso. Confidiamo che presto gli autori delle deturpazioni possano essere individuati. Naturalmente il ripristino dei luoghi è stato fatto prontamente ma questo costo purtroppo va a carico di tutta la collettività».

Martinelli sottolinea che il tema della sicurezza è argomento primario dell’agenda amministrativa della giunta Bianchi: «Nei mesi scorsi è stata realizzata una prima rete di telecamere la quale sarà presto implementata per estendere il presidio e il controllo. Nel prossimo autunno l’amministrazione si concentrerà sul progetto del “controllo del vicinato”. Le azioni di contrasto delle Forze di Polizia e della Polizia Locale (per la quale stiamo assumendo nuovi agenti proprio in questi giorni), hanno dato buoni risultati, in un periodo di grande affluenza di turisti, ma gli occhi di 15000 persone possono contribuire a rendere più efficaci e immediati gli interventi, riconoscendo a ciascuno un ruolo attivo nella tutela della sicurezza e del benessere collettivo».