Varchi bloccati all’ospedale di Varese, auto in coda per un malfunzionamento momentaneo

Auto incolonnate all’interno dell’ospedale di Circolo di Varese per colpa di quello che, secondo le testimonianze degli automobilisti coinvolti, è sembrato essere stato un malfunzionamento al sistema dei varchi che ne regolano l’uscita.

È successo nel pomeriggio di lunedì 29 agosto tra le 16 e le 17 sulle uscite di viale Borri e via Lazio e il problema è rientrato in tempi relativamente brevi, come precisa l’ospedale, anche se dalle segnalazioni arrivate ci sarebbero stati automobilisti rimasti bloccati anche per alcune decine di minuti.

Un malfunzionamento che secondo l’ospedale era da attribuirsi ad un momentaneo problema di connessione oltre che alla concomitanza di un furgone rimasto bloccato per una manovra sbagliata nei pressi dell’uscita.

«Ho pagato alla cassa alle 16 e dopo essermi trovato davanti al varco bloccato ho atteso in linea con l’assistenza oltre 30 minuti senza ricevere risposta – racconta un lettore -. Alla fine la sbarra si è aperta e qualcuno è riuscito ad uscire». Alle 17 il problema risulta rientrato.