Varese Basketball, Andrea Avigni affianca Gian Marco Zanzi per il settore minibasket

Prende forma il settore minibasket di Varese Basketball, la società nata dall’alleanza tra la Pallacanestro Varese e la Robur et Fides che si occuperà di tutte le categorie, dai bambini alla Serie A passando dal settore giovanile e dagli altri campionati senior minori.

La figura di riferimento del minibasket, in quota Pallacanestro Varese, sarà Andrea Avigni che lascia dopo undici anni la guida del minibasket dei “Bugs” di Malnate per assumere il nuovo incarico in casa biancorossa. Avigni, che già collabora con la società per quanto riguarda l’instant replay e che ha la qualifica di istruttore nazionale, affiancherà Gian Marco Zanzi (Robur) per la gestione globale del minibasket.

Avigni e Zanzi avranno il compito di unire le forze delle due più storiche società cittadine, partendo da un settore minibasket florido come quello gialloblu nel quale andrà integrata la parte biancorossa in un’annata che si prevede molto “calda” per via della nascita di una nuova società (la Varese Basket School di Rovera e Passera) e del riposizionamento dell’Academy di Gianfranco Ponti che, per le età più verdi, si è accordata con la Young Eagles di Vincenzo Crocetti.

Per quanto riguarda Varese Basketball, in parallelo alla nomina di Avigni sono stati annunciate le conferme di una serie di istruttori “storici” delle due realtà: Zambelli, Cagnone, Somaschini, Miraglia. Altri nomi saranno comunicati entro l’inizio della stagione le cui iscrizioni partiranno il 29 agosto. Gli impianti utilizzati per il minibasket (rivolto ai nati tra il 2011 e il 2018) saranno il Centro Campus di via Pirandello e il Centro Robur di via Marzorati.