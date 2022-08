Il Varese esulta al “Franco Ossola”, Legnano superato ai rigori in Coppa Italia

È il Varese a passare al secondo turno di Coppa Italia avendo la meglio ai calci di rigore sul Legnano dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari. La parata di Moleri su Cosentino al sesto penalty lilla permette ai biancorossi di staccare il pass per lo step successivo della competizione.

Una gara tirata e che ha dato importanti risposte ai due mister. Meglio il Legnano nel primo tempo, con tanto possesso palla ma poche occasioni, anche grazie alla solidità biancorossa in difesa. Nella ripresa i varesini ripartono con un carattere più aggressivo e costruiscono un paio di interessanti palle gol ma Ravarelli è attento sul mancino di Gazo e poi Foschiani pecca in precisione da buona posizione. La risposta lilla è nella velocità di Odjoubie Kone che però viene fermato dall’uscita tempestiva di Moleri al 21′. Poi il caldo e la preparazione ancora non al top hanno rallentato le due squadre, che nel finale non si sono sbilanciate in cerca del gol vittoria, rimandando il verdetto ai rigori.

Uno 0-0 che a una settimana dall’inizio del campionato ha comunque fatto vedere due squadre che, ognuna con le sue peculiarità, possono dire la loro in questa stagione. Un antipasto succulento di un’annata che, sperano le due tifoserie, deve essere importante.

FISCHIO D’INIZIO

Una classica del nostro calcio apre la stagione ufficiale 2022-2023 con Varese e Legnano che partono con grandi ambizioni, decise a vincere i rispettivi gironi di Serie D. Al “Franco Ossola” il primo turno di Coppa Italia è un banco di prova importante per i due mister – Gianluca Porro e Antonio Palo – a una settimana dal via del campionato. I lilla scendono in campo con un 4-2-3-1 che vede in avanti Romano prima punta supportato da Mamadou Kone, Rocco e Odjoubie Kone. Per i biancorossi invece il modulo è il 3-5-2 con capitan Disabato regista a centrocampo, Pastore e Ferrario tandem d’attacco.

PRIMO TEMPO

Partenza convinta del Varese che nei primi minuti che prova a imporre subito il ritmo ma dopo una punizione dai 20 metri calciata alta da Disabato, non riesce a dare continuità e il Legnano sa fa più propositivo. Il primo tempo avanza così, con la squadra lilla che si fa preferire nel palleggio ma la difesa biancorossa sempre molto attenta a non concedere limpide palle gol. Lo spunto buono sembra trovarlo Rocco al 43′ entrando in area da sinistra ma sul suo tiro è la testa di Monticone a respingere l’insidia. All’intervallo, dopo 1′ di recupero, le squadre sono così ancora ferme sullo 0-0.

SECONDO TEMPO

È il Varese a iniziare con maggiore verve la ripresa ma le folate biancorosse portano solo qualche brivido al Legnano senza procurare veri danni. La prima vera azione – e anche prima parata dei due portieri – è il sinistro di Gazo dal cuore dell’area che Ravarelli blocca a terra al 12′. Dopo il quarto d’ora si accende la gara. Prima è Foschiani, su lancio di Parpinel e buco di Losio, a calciare di poco fuori. Poi lo stesso Foschiani matte in mezzo un pallone pericoloso che la difesa lilla mette in angolo evitando problemi. Il Legnano risponde al 18′ in contropiede con Rocco che appoggia per il neo entrato Banfi che però calcia alto. I lilla vanno vicini al vantaggio al 21′ quando Parpinel sbaglia l’appoggio servendo Romano che mette in azione Odjoubie Kone che però viene murato dall’uscita tempestiva di Moleri. Con il passare dei minuti è il Legnano che si fa vedere di più, anche se, come nel primo tempo, non riesce a trovare sbocchi in avanti. Al 36′ il Varese ha un sussulto con Disabato che recupera palla in zona pericolosa, punta verso la porta e poi serve Ferrario che però non frattempo era finito in fuorigioco. Nel finale non ci sono altre occasioni, il recupero si chiude sul corner concesso da un’uscita imperfetta di Moleri ma che il Legnano non sfrutta.