A Varese gli utenti del trasporto pubblico possono chiedere il bonus

A partire dal mese di settembre sarà possibile, per gli utenti del trasporto pubblico, richiedere il bonus trasporti. Si tratta di un incentivo introdotto dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili che va a sostegno diretto di studenti, lavoratori, pensionati e di tutti quei cittadini che utilizzano il trasporto pubblico su gomma o su rotaia.

Il buono previsto dal decreto quindi sarà utilizzabile per l’acquisto di abbonamenti annuali o mensili relativi ai servizi di trasporto pubblico varesino, oppure regionale e interregionale e anche per i servizi di trasporto ferroviario nazionale. Un modo per incentivare l’uso del trasporto pubblico locale e dare un sostegno alle famiglie più fragili dal punto di vita economico o sociale.

La dotazione finanziaria totale prevista è pari a 79 milioni di euro, con un buono del valore massimo di 60 euro per ogni beneficiario per l’acquisto, entro il 31 dicembre 2022, di un abbonamento, annuale, mensile oppure relativo a più mensilità.

“Un incentivo che oltre ad avere impatto sociale ha una ricaduta positiva sulla mobilità sostenibile – dichiara Maria Paola Cocchiere, presidente commissione Lavori pubblici – favorendo l’utilizzo del trasporto pubblico nella direzione di una riduzione della congestione urbana”.

Il bonus è riservato a chi nell’anno 2021 hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro, e per ottenerlo è necessario accedere al portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite SPID o CIE.