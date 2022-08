Il Varese lancia abbonamenti e azionariato popolare: “Vogliamo capire se la città è dalla nostra parte”

La stagione 2022-2023 è iniziata da una settimana con la squadra biancorossa che si sta allenando al Centro Sportivo delle Bustecche per il precampionato. Mentre i giocatori e lo staff sudano sul campo, la società non si ferma e nel pomeriggio di martedì 2 agosto ha presentato la campagna abbonamenti. “Più siamo, più vinciamo”, questo lo slogan scelto dal club per lanciare la vendita delle tessere, che non saranno solo i semplici abbonamenti per le 18 o 19 partite casalinghe della stagione. Tre le modalità da scegliere: Tifoso, Biancorosso e Sostenitore, che comprendono anche delle formule per avvicinare i tifosi più affezionati alla maglia, anche in dinamiche societarie.

«Avevo anticipato – spiega il presidente Stefano Amirante – di utilizzare la campagna abbonamento per aprire all’azionariato popolare ma anche alle aziende. Oggi le parole diventano realtà, non ci sono stati studi di mercato, ma ci crediamo e pensiamo che questa sia la strada da intraprendere. Lo facciamo per dimostrare alla città qualcosa, ma vorremmo anche capire se la città è dalla nostra parte e vuole davvero darci una mano. Vorrei chiarire però che il nostro impegno sportivo, che punta alla vittoria del campionato di Serie D, non cambierà in base alla riposta che daranno i botteghini».

TIFOSO

Il classico abbonamento, con gli stessi costi della passata stagione, che comprenderanno le partite di campionato, ad esclusione della “giornata biancorossa”.

Costi:

Posto singolo tribuna centrale 200 euro; posto singolo tribuna laterale 150 euro (prezzo intero), 120 (prezzo ridotto); posto singolo distinti 95 euro (intero), 70 (ridotto).

BIANCOROSSO

La seconda formula è quella che punta all’azionariato popolare. «Ho cercato – le parole del presidente biancorosso – di andare a pescare nelle esperienze che stanno funzionando: quella dei token o quelli del crowdfunding. Costa circa il doppio dell’abbonamento normale, ma i sottoscrittori potranno mettere voce ad alcune scelte della società, come ad esempio decidere la gara per la “giornata biancorossa” o la scelta del colore della terza maglia per la prossima stagione. Una serie di iniziative che verranno adottate appositamente per questi tipo di abbonati».

«Questa è la grande scommessa – evidenzia Amirante -, in questi mesi di possibile ripescaggio in Serie C ho potuto notare che il Comune si è mosso, così come la società, vogliamo dare l’opportunità ai tifosi di essere pronti a loro volta, dando un aiuto un po’ più forte dal punto di vista economico. L’anno scorso non abbiamo avuto un gran numero di abbonati, non mi aspetto un boom quest’anno, ma se la percentuale di questo tipo di abbonamento . Al contrario non la riterremo un’esigenza sentita da parte della dirigenza».

Costi:

Posto singolo tribuna centrale 500 euro, tribuna laterale 300 euro, settore distinti 180 euro.

SOSTENITORE

«È quella che considero una versione moderna del consorzio – spiega Stefano Amirante -. È un abbonamento rivolto alle aziende o a privati che vogliano andare oltre alla semplice partecipazione da appassionati ma si vogliano avvicinare alla gestione vera e propria con la prospettiva anche di sottoscrivere, singolarmente o uniti in gruppi omogenei, quote societarie. La formula di ingresso da 10mila euro per 4 posti, ma si potrà personalizzare l’offerta su. Un report costante sulla gestione economica della società, andando a condividere con loro i conti e la gestione economica. Dal punto di vista simbolico, ci sarà il seggiolino personalizzato e verrà reso pubblico anche sul sito la vicinanza di queste realtà al Città di Varese».

«Dopo quattro stagioni – spiega Amirante – credo che abbiamo dimostrato che questa società stia lavorando bene, e mi sento pronto a far vedere da dentro quali sono le dinamiche di un club come il nostro. Questa è la trasparenza definitiva, se non verrà colta sarò stufo di dover rispondere a domande per ricercare chiarezza».

Con questa formula di abbonamento sarà possibile accedere alle partite di tutte le squadre partecipanti ai campionati organizzati dalla LND (quindi oltre alla prima squadra maschile anche la prima squadra femminile e Under 19 Nazionale).

COME E QUANDO

Prima fase: prelazione abbonati stagione 2021/22.

Da mercoledì 3 agosto alle 23:59 di domenica 7 agosto gli abbonati della scorsa stagione potranno sottoscrivere una qualsiasi delle tre tipologie di tessera conservando lo stesso posto della scorsa stagione. Naturalmente questo non vale per il settore dei distinti dove non c’è posto riservato. Le Tessere tifoso saranno sottoscrivibili sia in modalità on line sul nostro gestore di ticketing che in presenza nelle giornate di venerdì e sabato presso il centro sportivo delle Bustecche. Venerdì gli orari saranno dalle 10 alle 12, sabato dalle 15:00 alle 17:00. Per quanto riguarda le altre due tipologie di tessera vi invitiamo a contattarci al numero: 03321301356 o a mezzo mail a biglietteria@cittadivarese.it per concordare le modalità di sottoscrizione.

Seconda fase

Dalla mezzanotte di lunedì 8 agosto fino al giorno prima dell’esordio casalingo in campionato al via la sottoscrizione libera delle Tessere tifoso sia in modalità on line che in presenza. La vendita in presenza avverrà al centro sportivo delle Bustecche in concomitanza con gli allenamenti della Prima squadra secondo il calendario che verrà comunicato di settimana in settimana. Per quanto riguarda le altre due tipologie di tessera vi invitiamo a contattarci al numero: 03321301356 o a mezzo mail a biglietteria@cittadivarese.it per concordare le modalità di sottoscrizione.