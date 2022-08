Varese-Legnano, parola ai mister: “Partita vera, segnali positivi”

La festa è del Varese dopo i calci di rigore ma sul campo al termine dei tempi regolamntari lo 0-0 tra biancorossi e Legnano è stato visto dai due allenatori come un test molto positivo e soprattutto di alto livello in vista del prossimo inizio del campionato tra sette giorni.

A sorridere per il passaggio del turno è il mister varesino Gianluca Porro: «Contento per certi versi, non per altri. Nel primo tempo non abbiamo fatto granché pur non subendo grandi occasioni, nella ripresa l’abbiamo girata. Mi ha soddisfatto l’ordine e la capacità di fan fronte a situazioni impegnative e difficili contro una squadra che gioca e propone. Nel primo tempo ci è mancata lucidità. Il bilancio è positivo per la capacità di soffrire quando c’era bisogno di farlo e anche per la personalità con la quale abbiamo girato la partita, ma anche per la voglia di fare le cose bene. Ci sono sicuramente punti da migliorare ma per il punto della stagione in cui siamo sono soddisfatto».

Spunti positivi anche per il mister del Legnano Antonio Palo: «Sapevamo di affrontare una squadra importante e ben allenata però credo che abbiamo tenuto botta per 96 minuti a una formazione forte. Abbiamo fatto bene e questa gara mi lascia soddisfatto per la prestazione dei ragazzi. Rispetto al Varese siamo una squadra completamente rinnovata ma credo che oggi questa grande differenza non si è vista, penso invece si sia visto qualcosa in più da parte nostra».