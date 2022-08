Varese-Legnano si avvicina, aperta la prevendita per la gara di Coppa Italia

Varese e Legnano hanno grandi aspettative per la stagione 2022-2023 e per le due squadre il primo passo ufficiale sarà la gara di Coppa Italia di Serie D. Uno scontro diretto che, seppur con una settimana di anticipo rispetto all’inizio del campionato, potrà già dare qualche risposta ai due mister, Gianluca Porro da una parte e Antonio Palo dall’altra.

L’ultimo scontro tra le due squadre fu nel campionato 2020-2021, sempre nel campionato di Serie D quando biancorossi e lilla furono inseriti nello stesso girone. L’anno scorso, e anche quest’anno, le due squadre giocheranno in gironi differenti. Negli ultimi precedenti di campionato furono i varesini ad avere la meglio: 0-1 al “Mari” nel girone di andata e 3-1 nel ritorno a Masnago.

L’appuntamento è per domenica 28 agosto alle ore 16.00 allo stadio “Franco Ossola” di Varese.

La società biancorossa, che per l’occasione sarà padrona di casa, ha comunicato le modalità di acquisto dei tagliandi, che saranno in vendita dalla mezzanotte di mercoledì 24 fino a sabato 27 agosto in modalità online (qui il link). Domenica botteghini dello stadio aperti dalle 14:30.

I prezzi dei biglietti sono 16 euro per la tribuna centrale e 12 euro per la tribuna laterale (per questo settore è prevista la riduzione a 10 euro per i minori di 16 anni e gli over 70), 8 euro per il settore distinti (ridotto 6 euro); settore ospiti prezzo fisso 10 euro acquistabile solo in prevendita nei termini stabiliti.