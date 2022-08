Il Varese tessera Truosolo e scende in campo nel triangolare di Voghera

Terzo impegno precampionato per il Varese di mister Gianluca Porro che questa sera – venerdì 12 agosto – scende in campo a Voghera per un torneo triangolare che si disputa con la formula estiva: un tempo contro ciascuna delle due avversarie per un totale di 90′ di gioco per ogni squadra.

Impegno interessante perché i biancorossi affronteranno, oltre ai padroni di casa della Vogherese, anche quel Sangiuliano City che nella prossima stagione disputerà il campionato di Serie C. I milanesi, da cui tra l’altro proviene Carlo Emanuele Ferrario, sono la formazione di maggiore caratura tra quelle inserite nel calendario dell’estate del Varese. Alle 20 la squadra di Porro giocherà proprio con il Sangiuliano mentre alle 21 affronterà i pavesi.

Fino a ora, Gazo e compagni hanno ottenuto due larghe vittorie nelle partite di preparazione al campionato: prima hanno sconfitto 12-0 il Ceresium Bisustum (4 gol per Ferrario, doppiette di Pastore e Goffi), poi si sono imposti per 5-2 sul Locarno sul terreno di gioco di Maccagno. Cinque reti e cinque marcatori diversi in questo caso, con Pastore, Gazo, Goffi, Ferrario e Cappai a timbrare il cartellino ai danni della difesa ticinese.

Intanto la società del presidente Stefano Amirante è impegnata nel completare gli ultimi tasselli della rosa per la prossima Serie D. Oggi il club ha annunciato l’arrivo di Nicolas Truosolo, 18enne nato a Brescia (2004) di scuola Atalanta. Truosolo è un esterno sinistro che è cresciuto nel settore giovanile della Dea e che nella scorsa stagione ha totalizzato 23 presenze e 2 reti nel campionato Under 18 partecipando anche al prestigioso Torneo di Viareggio. Il giovane neo-biancorosso arriva a Masnago con la formula del prestito annuale.