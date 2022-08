Varese Young Eagles e Varese Academy Basketball, insieme per il minibasket

“Insieme per il minibasket”, questo è stato il motto con il quale Varese Young Eagles e Varese Academy Basketball hanno deciso di iniziare la loro collaborazione che ha come obiettivo principale la volontà di essere un punto di riferimento per il basket dei più piccoli a Varese.

La collaborazione è già entrata nel vivo con la partecipazione al Torneo Ministars a Roseto degli Abruzzi a luglio, e con il primo VYE/Academy Pre-season Camp, organizzato in collaborazione con il centro Le Betulle di Luino.

Le due società sono pronte quindi a iniziare con entusiasmo la stagione 2022/2023 e dopo l’appuntamento del 29 agosto a Casciago, hanno in programma altri due open day, momenti ideali per conoscere lo staff e avere un primo assaggio del modo di insegnare il basket educando.

Le date da segnare sul calendario sono il 2 settembre, per l’open day alla palestra XXV Aprile di Varese (scarica qui il programma) e il 3 settembre alla palestra di Travedona Monate (scarica qui il programma).

Gli allenamenti inizieranno il 5 settembre e si svolgeranno nelle palestre di Varese, Bizzozero, Casciago e Travedona Monate, lasciando ai genitori scegliere quella che è la palestra più comoda per i propri figli.

Clicca e scarica il volantino con gli orari degli allenamenti e i costi per la stagione 2022/2023

Lo staff di Varese Young Eagles e Varese Academy Basketball

Vincenzo Crocetti, responsabile del progetto Minibasket presenta lo staff che lo affiancherà durante tutta la stagione 2022/23: Davide Bardelli e Andrea Montagnoli, istruttori nazionali conosciuti ed apprezzati si occuperanno delle categorie Minibasket; Nicola Cattaneo, Franco Magnoni e Lorenzo Vasoli alleneranno le categorie Under; Giulio Petino, Leonardo Messina, Giacomo Ratti, Fabio Peretti, allievi allenatori, tutti cresciuti in VYE, saranno di supporto agli istruttori, Maddalena Ossola gestirà i più piccoli e l’immancabile Gianni Terziroli, figura molto competente e conosciuta in Varese, darà il suo prezioso aiuto al gruppo.

Nell’entourage organizzativo di VYE/Academy si riconferma l’importante presenza di Stefano Peretti, dirigente responsabile del settore giovanile, Raffaele Pacchetti, medico sportivo, Simeone Sartorelli, preparatore atletico, Simone Frattini, dirigente accompagnatore, Davide Carando, consigliere e Moira Cauzzo di supporto all’organizzazione.

Perché una famiglia dovrebbe decidere di mandare il proprio figlio/la propria figlia da VYE/Academy?

“Perché venire da noi? Perché siamo una società consolidata, abbiamo degli ottimi formatori ed educatori professionali e seri, diamo esperienza e competenza nel minibasket. Poniamo la massima cura e attenzione alle esigenze e necessità di ogni singolo bambino/a“

Questo accordo con Academy, conclude, potrà offrire ai nostri atleti un percorso ancora migliore e darà loro ottime opportunità di crescita, insomma sono certo che faremo grandi cose insieme!”