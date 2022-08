I varesotti Raddiri e Rosafio vincono con l’Italia al Blind Baseball International Cup

Sono giorni di grandi risultati per l’Italia e anche per gli atleti del varesotto. Anche nel baseball per ciechi arrivano soddisfazioni internazionali: la squadra azzurra ha infatti conquistato il primo posto al Blind Baseball International Cup, un torneo internazionale organizzato dal Wbsc (the world governing body of baseball and softball) al quale hanno preso parte, oltre all’Italia, Gran Bretagna, Stati Uniti, Germania, Paesi Bassi e Francia.

E grazia alla roboante vittoria per 10-0 in finale contro i britannici la selezione italiana ha conquistato la vittoria finale, alzando al cielo il trofeo.

Protagonisti anche due giocatori dei Patrini Malnate, che hanno rappresentato la squadra malnatese ma anche la provincia di Varese: Richard Raddiri e Giuseppe Rosafio.