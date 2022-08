A Vedano Olona slitta di un mese la nuova raccolta rifiuti: si parte dal 1° ottobre

L’Amministrazione comunale informa che a Vedano Olona partirà dal 1° ottobre 2022 e non dal 1° settembre il nuovo calendario per la raccolta rifiuti da parte di Coinger.

“Il gestore dei rifiuti, che ha intrapreso il percorso per arrivare entro fine d’anno alla tariffa puntuale, interpellato da alcuni comuni, ha ritenuto opportuno posticipare di un mese l’entrata in vigore del nuovo calendario di raccolta rifiuti per dare più tempo alle famiglie di organizzarsi – spiega una nota del Comune – Cambieranno infatti i giorni e le frequenze di raccolta a cui occorre porre particolare attenzione e ci saranno servizi aggiuntivi a domicilio. In considerazione di ciò, la data del 1° settembre indicata nel volantino che sta venendo recapitato proprio in questi giorni nelle cassette delle lettere dei vedanesi, non dovrà essere presa in considerazione in quanto a Vedano il nuovo piano di raccolta inizierà solo il 1° ottobre 2022″.

Al momento si potranno comunque ancora esporre i rifiuti con i contenitori a disposizione in quanto quelli nuovi raffigurati sul calendario saranno recapitati gratuitamente a domicilio ai vedanesi solo all’inizio di novembre 2022.

Per maggiori informazioni fare riferimento fare riferimento a www.coinger.it . “In ogni caso nei prossimi mesi verranno fornite tutte le informazioni utili per il passaggio all’innovativo metodo di raccolta e misurazione delle frazioni differenziate, già in uso da tempo in diversi comuni, comprendenti anche serate di incontro dedicate”.