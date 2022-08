Da Velate al Campo dei Fiori, l’appuntamento è con la cicloscalata “Tre Croci”

Sabato 13 agosto ci sarà la settima edizione della manifestazione benefica per ciclisti e podisti che fa parte del programma della “Festa della Montagna”

Neppure la pandemia aveva fermato negli ultimi due anni la Cicloscalata “Tre Croci”, tradizionale appuntamento ciclistico e podistico nel contesto della Festa della Montagna promossa dal Gruppo Alpini Varese.

Sabato 13 agosto per la settima volta l’evento a scopo benefico torna con le modalità delle ultime edizioni, ovvero una manifestazione non agonistica che ha come fine quello di invitare a salire al Campo dei Fiori senza l’assillo del cronometro e con i partecipanti che dichiareranno all’arrivo il loro tempo impiegato.

La manifestazione aperta a podisti e a ciclisti con qualsiasi tipo di bicicletta, anche con la pedalata assistita, prevede le iscrizioni e la partenza libera da via Quintino Sella a Varese (Bivio Velate) dalle ore 8.30 alle 11.00 con l’arrivo posto al Grand Hotel Campo dei Fiori dopo 6700 metri di ascesa e un dislivello di 520 metri.

L’iscrizione con una quota associativa di 10 Euro prevede il pacco gara e potrà essere effettuata il giorno della manifestazione o nei giorni precedenti contattando l’indirizzo ciclovarese2022@gmail.com

Sono previsti dei riconoscimenti per il gruppo podistico e il gruppo ciclistico più numerosi.