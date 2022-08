Venerdì e sabato sole e caldo, domenica possibili temporali

Un fine settimana che inizia con temperature elevate, trascinandosi l’anticiclone africano di questi giorni ma con possibilità di pioggia dal tardo pomeriggio di sabato. Il Centro Geofisico Prealpino spiega che venerdì e sabato sarà ancora caldo e soleggiato, almeno fino a sera quando sono possibili dei temporali. Dal pomeriggio infatti, possibili piogge ad iniziare da Valtellina e Orobie, in estensione alla pianura, Alpi e Prealpi occidentali in serata e nella notte. Possibili temporali localmente intensi.

Domenica, al mattino, ancora nuvolosità variabile con piogge e temporali. Nel pomeriggio via via schiarite sulla pianura, ma ancora qualche rovescio possibile sui rilievi. Asciutto in serata. Si abbassano le temperature.