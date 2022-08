Vergiate inaugura la sua nuova palestra a cielo aperto

È stato inaugurato a vergiate un nuovo parco attrezzato per lo Sky fitness in via Dei Quadri (di fianco alla caserma dei carabinieri). Lo Sky fitness è una “palestra” a cielo aperto dotata di attrezzi professionali che potrà essere utilizzata da tutti e che coniuga perfettamente sport-giovani-natura in un unico contesto.

Al taglio del nastro il sindaco Daniele Parrino e i primi giovani atleti che hanno testato la struttura.