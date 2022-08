Vittoria Fontana eliminata nelle batterie dei 200 metri agli Europei

Vittoria Fontana non riesce a superare lo “sbarramento” delle batterie agli Europei di atletica leggera in corso all’Olympiastadion di Monaco di Baviera. La 22enne di Gallarate era impegnata questa mattina – giovedì 18 – nel primo turno dei 200 metri ma è finita solo al settimo posto della sua prova correndo in 23.63. (foto Colombo/Fidal)

Un tempo alto per la campionessa d’Europa juniores del 2020 (sui 100 metri): Fontana vanta un personale al di sotto dei 23″ (22.97) ma le sarebbe bastato fare meglio dell’austriaca Walli (23.45) per accedere alle semifinali nelle quali l’Italia schiererà Irene Siragusa oltre a Dalia Kaddari, qualificata di diritto grazie al proprio ranking. Nell’immediato dopo gara l’atleta dei Carabinieri ha spiegato di aver accusato un problema muscolare in uscita della curva e di non essere quindi riuscita ad esprimere la sua migliore prestazione.

Fontana tra l’altro è iscritta anche alla staffetta 4×100 femminile, squadra di cui fa parte da tempo e con la quale nel 2021 vinse l’oro ai World Relays (i mondiali dedicati appunto alle staffette) a Chorzow in Polonia. La batteria della 4×100 è in programma venerdì mattina mentre l’eventuale finale si disputerà domenica sera: vedremo se il problema accusato stamane le consentirà di gareggiare.

Nei 200 maschili invece c’è grande attesa in casa Italia dopo che Fausto Desalu e Diego Pettorossi hanno superato le batterie raggiungendo in semifinale Filippo Tortu: il brianzolo di origine sarda sarà nella terza prova in programma alle 20.29 di questa sera. Gli azzurri inoltre trepidano per il programma serale dove sono previste le finali dell’alto con Gimbo Tamberi e Marco Fassinotti, del lungo con Larissa Iapichino, dei 5.000 con Nadia Battocletti e dei 1.500 con il varesino d’adozione Pietro Arese.