“Viva l’estate”, la nuova hit di Jhonny Faldini nel segno del Lago Maggiore

Che estate sarebbe senza hit musicale? Una regola d’oro valida di spiaggia in spiaggia, da quelle sul mare al Lago Maggiore, che nella giornata estiva per eccellenza, quella di ferragosto, ha trovato la sua canzone da ballare a tutto volume.

A celebrare e lasciare il segno sugli ultimi giorni di bella stagione è stato il cantante e musicista varesino Jhonny Faldini, interprete del brano composto da Maria Caputo e Mirko Capolungo : “Viva l’estate”. Una canzone, come intuibile dal titolo, caratterizzata dal profumo di fiesta rievocato a partire dalla location dove il video è stato girato, il lido di Germignaga.

Nel video della latineggiante Viva l’estate insieme a Faldini, che vanta un passato alle selezioni di X Factor 2010 e collaborazioni con produttori e autori del calibro di Luca Sala, Daniele Piovani, Andrea Amati,Walter Mariano Suray, una folta schiera di ballerini già noti nel mondo della musica pop tanto da aver partecipato anche all’ultimo videoclip di Gianni Morandi La Ola.

“Una bellissima emozione poter pubblicare questo nuovo brano e il rispettivo videoclip. Vorrei ringraziare molte persone, dagli autori al sassofonista Roberto Vernizzi, che ha impreziosito la musica con il suo talento – commenta il cantante -. Ho passato molti estate in spiaggia a Germignaga, in un punto di lago che sembra essere mare. Per me si tratta di un luogo famigliare e quindi la location ideale dove girare il video, che per le riprese ha richiesto anche l’utilizzo del drone”.

“Il prossimo obiettivo? Adesso vorrei far girare il più possibile questa canzone, presentandola alle radio per farla finire “in rotazione” – risponde Faldini -. Nei prossimi giorni inoltre verrà pubblicato il backstage del video“.